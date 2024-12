Jean-Michel Anctil connaissait-il le triste sort de son personnage en se joignant à Alertes?

La quatrième saison de la série Alertes s'est conclue dans le sang alors que le capitaine par intérim de l'Escouade Cerbère, Roméo Goulet, a été attaqué au couteau par un inconnu dans le stationnement du poste de police.

Il est décédé presque sur le coup. Nous nous sommes demandé si Jean-Michel Anctil savait, quand il a été approché par la production pour incarner ce personnage, qu'il n'en avait que pour une demi-saison.

« Oui », répond-il, sans détour. « C'est drôle, parce que je venais de finir À coeur battant où mon personnage meurt en prison. Puis là, je tombe là-dessus, et il y a une maquilleuse qui était sur À coeur battant et qui est sur Alertes, j'ai fait : "Hey, toi, tu me donnes que la poisse? Chaque fois que j'ai un personnage, il meurt." Donc, je ne l'ai pas engagée pour Passez au salon [sa nouvelle série] », dit-il en riant.

Je savais que le personnage allait mourir, mais je me suis dit : "peut-être qu'ils vont changer le script à un moment donné, s'ils voient que les gens s'attachent au personnage". Mais non, leur idée était faite.

« Quand je suis allé voir un peu les commentaires suite au dernier épisode, les gens étaient bien déçus que Roméo Goulet décède. Les gens s'étaient attachés à lui. »

Il ajoute ceci : « Ça a été une belle aventure, une super belle équipe. Je me suis un peu inspiré de l'esprit d'équipe qu'il y avait sur Alertes pour créer cet aspect-là de fraternité, de famille sur le plateau de Passez au salon. »

Il ne faut, malheureusement, pas s'attendre à voir Roméo Goulet en flashback. Jean-Michel Anctil n'a pas tourné d'autres scènes après la mort de son personnage. « Je sais qu'ils vont recommencer à tourner au printemps, peut-être là », dit-il, ne désespérant pas de retourner un jour sur ce plateau chaleureux qu'il a tant aimé.

Précisons que vous pourrez retrouver Jean-Michel Anctil cet hiver à la télé dans la comédie Passez au salon, d'après une idée que Louis-Philippe Dandenault et lui ont eue alors qu'ils visitaient un salon funéraire. La série sera présentée les mercredis soirs à 21 h sur TVA, dès le 8 janvier.

De son côté, Alertes reprendra le lundi 6 janvier à 21 h. Découvrez les premières images ici.