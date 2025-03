Quoi attendre de la finale de saison d'Alertes? « Danger imminent au quartier général »

Alors qu'il ne reste que quatre épisodes avant la finale de la 5e saison d'Alertes, les téléspectateurs se questionnent déjà à savoir comment on choisira de clore les enquêtes de l'Escouade Cerbère, avant une pause estivale bien méritée.

À ce sujet, la comédienne Sophie Prégent et le producteur Charles Lafortune avaient quelques indices à nous partager, lors du Gala de la Fondation Autiste & majeur, pour titiller notre curiosité. Chose certaine, cette finale de saison risque de ne pas être reposante!

En guise d'avertissement, Sophie Prégent nous lance : « Danger imminent au quartier général! »

De quoi pourrait-il s'agir? Devant nos yeux se ramifient deux histoires mystérieuses. D'une part, celle de l'enlèvement et de l'agression d'Aurélie Trépanier, dont les vrais coupables semblent toujours être au large et, d'autre part, celle des décès d'itinérants qui se multiplient autour d'une richissime famille. Les membres de l'Escouade courent-ils un danger?

Aux propos de sa conjointe, Charles Lafortune a souhaité ajouter ce complément d'information : « On a commencé à les voir un peu, c'est une espèce de gang masquée. Mais des fois, quand tu es dans une société secrète, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a peut-être une autre société secrète qui peut se venger de toi. »

Voilà qui est bien intrigant!

De son côté, la comédienne Mylène St-Sauveur, qui avait une grande nouvelle à nous annoncer, ajoutait ceci à la discussion : « On s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas la bonne personne derrière les barreaux. On continue d'enquêter là-dessus. Il y a aussi cette nouvelle histoire par rapport aux itinérants qu'on retrouve battus et morts chez les riches. Il y a un très gros clivage dans la population au niveau des opinions. Les riches versus les pauvres [...] L'équipe de Cerbère se retrouve un peu dans ce dilemme de vouloir aider les gens de la population vulnérable et de servir les riches parce qu'on les appelle, parce qu'il y a des cadavres dans leurs maisons. C'est super intéressant. Je trouve qu'il y a un beau dilemme social qui est exposé dans la production. »

Alertes se poursuit, les lundis à 20 h à TVA, jusqu'au 31 mars.

