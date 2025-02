Photos : Mylène St-sauveur attend son deuxième enfant

Alors qu'elle assistait à une soirée bénéfice pour la Fondation Autiste & Majeur, l'actrice Mylène St-sauveur a dévoilé (dans une robe superbe!) son joli bedon rebondi de maman. Elle était bien accompagnée par son amoureux Ludovick Bourdages [photo ici].

Voyez les photos au bas de l'article.

Les parents ne souhaitent pas connaître le sexe du bébé avant sa naissance. « On s'est fermé les yeux pendant l'échographie, comme on avait fait à notre première. On avait vraiment aimé ça. Ludovick avait sorti l'enfant. Puis on espère pouvoir faire la même chose cette fois-ci, découvrir ça à ce moment-là. Moi, ça me fait attendre quelque chose après la poussée [rires]. »

Elle tourne toujours sur Alertes ces temps-ci, malgré ses six mois de grossesse. « On essaie de le cacher, en fait, avec l'histoire, ça fonctionne moins pour ce qui s'en vient.... Je ne veux pas te révéler de punch, mais ça se portait moins. Ça bouge beaucoup au niveau des raccords. On essaie de cacher tout ça. »

Rappelons que nous apprenions tout récemment que son personnage était, elle aussi, enceinte. « Il va y avoir des rebondissements jusqu'à la fin. En fait, Lili-Rose va être beaucoup plus fragile, le prochain bloc. C'est ça qui va être beau. Elle va tomber dans une sensibilité.... Nous, ce qu'on est en train de tourner en ce moment est vraiment axé sur la maternité, c'est très confrontant. C'est le fun de pouvoir jouer ça en ce moment, avec les émotions et les hormones que j'ai moi-même. C'est vraiment fascinant. »

Notons que l'équipe d'Alertes s'affaire actuellement à tourner la fin de la saison 5, qui sera diffusée en décembre prochain.