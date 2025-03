Catherine Renaud aborde son rôle d'Aurélie Trépanier dans Alertes : « J'ai tout donné »

Depuis plusieurs semaines, les adeptes de la série Alertes sont plongés dans une histoire d'enlèvement et d'agression sexuelle, avec le personnage d'Aurélie Trépanier, une politicienne kidnappée et séquestrée en pleine campagne électorale.

Alors que ce personnage était d'abord enveloppé d'un important mystère, la comédienne Catherine Renaud nous bouleverse depuis que son personnage est réapparu la semaine dernière, en jouant avec toutes les émotions et les nuances nécessaires la victime d'une terrible agression sexuelle. Nous avons discuté de ce rôle marquant avec l'interprète.

« C'est un rôle cadeau parce qu'il y avait beaucoup de couches, parce qu'elle a beaucoup de couleurs. C'est un rôle cadeau et défi en même temps. Le défi pour moi, c'était d'être le plus vraie, le plus connectée possible parce qu'elle est victime. Il n'y a pas une scène où je n'ai pas pensé à ces femmes-là qui sont passées par quelque chose de similaire », nous disait d'emblée Catherine, croisée lors du Gala de la Fondation Autiste & majeur.

Pour moi, c'était le plus important. J'ai tout donné.

La comédienne nous confirme que cette histoire se poursuivra jusqu'à la fin de la 5e saison : « Je pense que les gens l'ont bien senti. Ils ont deviné que ce n'était pas fini, que ce n'était pas clos ce dossier-là. J'espère que les gens vont être surpris, que ça va leur donner envie d'écouter le show de semaine en semaine. »

J'espère que les gens vont être touchés.

« J'espère que ceux qui sont passés par quelque chose de similaire vont avoir envie, comme Aurélie, de se battre pour connaître la vérité, de se battre pour faire payer les personnes qui sont derrière ça. Je trouve que c'est vraiment bien ficelé, que c'est bien écrit, avec beaucoup de sensibilité. Je trouve qu'il y a aussi une belle sororité dans les textes », poursuit-elle.

« C'est sûr qu'on va en apprendre plus. Ce n'est pas fini », s'exclame-t-elle. « J'espère que les gens vont s'attacher à Aurélie et que ça va donner envie à d'autres de dénoncer. Que ce ne sont pas les victimes qui vont avoir peur, mais plutôt ceux qui commettent des gestes. »

Dans les prochains épisodes d'Alertes, alors que Pelletier (Danny Gilmore) est persuadé de ne pas avoir arrêté le véritable coupable, les souvenirs d'Aurélie se réveilleront et permettront de faire une grande avancée dans l'enquête. Ces révélations promettent évidemment de nous faire vivre beaucoup d'émotions.

Alertes se poursuit, les lundis à 20 h, sur les ondes de TVA, et ce jusqu'au 31 mars.

Rappelons que nous avons récemment reçu une bonne nouvelle concernant la série Alertes. Les détails à ce sujet sont ici.