Dimanche, l'ami d'Olivier de Survivor Québec, Mathieu Dufour, était en visite sur le plateau de Survivor Québec en prolongation.

Il a raconté plusieurs choses sur son complice, parlant notamment de sa grande singularité et de son audace. L'humoriste a aussi mentionné qu'il n'avait pas été surpris de voir Olivier se « lancer en premier sur la grosse patate toxique », rappelant son empoisonnement à une plante que la tribu croyait être du manioc.

Matt Duff a également raconté que les candidats avaient des vêtements prédéterminés pour les Conseils de tribu. Lorsque Olivier a dû se rendre sur les lieux de l'élimination dans l'émission de dimanche, il n'avait pas envie de porter la tenue en question. Il a demandé à la production s'il pouvait enfiler autre chose et elle a répondu par la négative. « Oli, qui est un peu "grosse tête", a dit : "ben watch me!" Il a mis ses pantalons en chandail et son chandail en pantalon », indique-t-il.

Voyez le résultat ci-dessous.

Cette décision étonnante nous aide certainement à comprendre un peu mieux le personnage! Un joueur qu'on aime déjà follement d'ailleurs.

