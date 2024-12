Olivier de Survivor Québec reçoit plusieurs insultes après une vidéo qu'il souhaitait utile

Le 30 novembre dernier, Olivier Corneau, artiste peintre que beaucoup de Québécois ont découvert grâce à Survivor Québec, a fait une vidéo dans laquelle il décrivait la fraude dont il avait été victime.

Il a reçu un appel de sa banque lui disant que des transactions avaient lieu en ce moment sur son compte, d'un individu à Toronto.

« Il connaissait mon adresse, il connaissait mon numéro de carte, il connaissait tout », indiquait-il.

Il ajoute : « Il me place dans un état de panique qu'il faut faire vite, ne pas couper la ligne. Et là, il va m'envoyer des textos que je dois approuver pour que l'argent qui est sorti soit rapatrié vers mon compte. [...] Alors je confirme que je veux que l'argent soit, entre guillemets, rapatrié à mon compte. Et là, dans mon compte de banque, cet argent-là sort. Quand après ça, l'argent a sorti, ils ont raccroché. Et puis j'ai commencé à pleurer, en tremblant. »

Il a alors rappelé aux gens d'être prudents. « Si vous avez un doute que c'est pas bon, là, il faut raccrocher. Parce qu'ils ont tous les bons mots, ils ont tous les petits stratagèmes pour que votre émotion embarque, puis que la panique s'installe, puis que tu leur fasses full confiance. C'est vraiment comme une grosse prise d'otage. »

Cette vidéo, pourtant très utile, a généré son lot de haine de la part de certains internautes. « [...] la vidéo de fraude continue de m'attirer des insultes quotidiennes provenant d'hommes blancs hétérosexuels sur des quatre-roues avec des chandails Budweiser », dit-il dans une story en précisant du même coup qu'il est arrivé à rejoindre plus de 25 0000 personnes, qui ont partagé ses propos importants.

« J'espère vraiment m'être rendu utile et vous avoir sauvé de quelques mésaventures avec les fraudeurs! », a-t-il dit en terminant.

On ne parlera jamais trop des techniques vicieuses des fraudeurs pour piéger les citoyens. Bravo Olivier et merci!