Dans son portrait de joueuse, Audrey affirmait haut et fort qu'elle voulait être la vilaine de la saison 2 de Survivor Québec.

D'ailleurs, Olivier affirme qu'elle ne s'en est pas cachée dans l'aventure. « Elle n'a pas été discrète sur ça », nous confie-t-il. « Elle n'était pas gênée de dire qu'elle voulait être la première vilaine de Survivor, mais elle était tellement gentille quand on lui parlait et c'était tellement comme à l'opposé des interactions qu'on avait avec elle, qu'on ne se méfiait pas vraiment. »

Après avoir réussi à éliminer deux des joueurs les plus forts de sa tribu grâce à ses manigances, elle peut certainement se vanter d'avoir déjà réussi son coup.

Évidemment, un personnage controversé comme celui-là n'est pas toujours bien accueilli par les téléspectateurs, qui déversent leur fiel sur les réseaux sociaux depuis ce dimanche, implorant notamment son départ.

Par contre, Audrey, au contraire d'autres joueurs de Survivor qui ne savaient qu'ils allaient être dépeints comme des méchants, a la couenne dure. Elle voulait ce rôle sujet à controverse et elle se défend admirablement bien contre ses détracteurs.

Récemment, une dame a écrit : « Bayani c’est vraiment affaibli... Charly et là Oli Sortez Audrey et arrêter de l’écoutez », ce à quoi Audrey a répliqué : « Tu seras la première devant ta télé ce soir Myriam! Je suis prête à parier! 💁🏼‍♀️ Avoue que tu adores me détester! Ça manquerait à ta vie si je n’existais pas! 😂😈🔪 ».

Pour être parfaitement honnêtes, nous adorons ce personnage de manipulatrice que campe l'entrepreneuse en mode de Blainville. Les coups qu'elle a réussi à perpétrer sont incroyables, même s'ils sont crève-coeur. Nous avions un immense coup de coeur pour Olivier et son départ nous attriste, mais la façon dont il a quitté le jeu était plutôt épique. Réussir un « blindside » du genre mérite des félicitations.

Olivier n'en veut pas à Audrey. « Le jeu est différent de la personne. C'était un bon move parce que je me suis vraiment bien préparé. Je suis arrivé là et je me sentais très fort. »

