La maladie s'invite encore sur le plateau de Survivor Québec

La nouvelle saison de Survivor Québec débutera le dimanche 30 mars prochain sur les ondes de Noovo.

Rencontrée sur le tapis rouge du Gala Les Olivier, Julie Snyder nous a révélé que, une fois de plus, « la maladie et plusieurs imprévus » s'inviteront sur le plateau de Survivor Québec.

« Ce sont toujours de nouveaux imprévus. Chaque saison, tu te dis : "Il ne faut pas qu'il ré-arrive cet imprévu-là." Il ne t'arrive plus jamais, mais il y en a un nouveau. L'imprévu s'invite toujours à Survivor. Comme producteur, c'est un gros défi. C'est vraiment un gros défi », dit-elle.

Dans le communiqué de presse envoyé aux médias en vue du premier épisode de la saison, on découvre, entre autres, qu'une « météo difficile » viendra mettre des bâtons dans les roues à la production.

On nous promet d'ailleurs qu'il s'agit de la saison « la plus difficile de la populaire téléréalité à ce jour ».

Cette année, plusieurs surprises attendent les concurrents. Notamment, il n'y aura pas d’exil, pas de rédemption, pas de deuxièmes chances et, surtout, une nouvelle façon de procéder pour la formation des tribus, qui s'appelleront Ugat (rouge), qui signifie « s'enraciner » en tagalog et Malaki (jaune), qui se traduit par « s'élever » dans la même langue.

Tout de suite après leur formation, les deux tribus devront s'affronter dans une première épreuve de récompense afin d'obtenir des aliments frais, du riz ainsi que la très convoitée pierre à feu. Déjà, la force physique et mentale sera mise à rude épreuve.

Dès le lendemain, les équipes se lanceront dans une épreuve d’immunité où, pour une première fois cette saison, les conditions météorologiques viendront ajouter à la difficulté de l'épreuve et nuire aux efforts des joueurs.

On nous promet aussi un premier Conseil de tribu « qui met la table pour une saison féroce, stratégique, intense et émotive ». Nous sommes impatients de découvrir cette nouvelle cohorte de joueurs et leurs stratégies pour remporter le grand prix de 100 000 $.

