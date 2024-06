André révèle sa « grande, grande, grande peine » de l'aventure Survivor Québec

Deux jours après la diffusion de la finale de la deuxième saison de Survivor Québec, nous avons pu nous entretenir avec le finaliste André.

Il nous indique que sa plus grande déception dans l'aventure aura été que Kassandre n'obtienne aucun vote lors de la finale. « Autant ça m'a fait mal quand j'ai vu le dévoilement sur l'île, en direct, en vrai, que, encore dimanche, lors du visionnement, ça me serrait le cœur », nous dit-il.

« Cette femme-là, c'est tellement quelqu'un d'extraordinaire, d'une grande humilité. C'est un rouleau compresseur, mais qui ne te fait jamais sentir mal. On se sent tout le temps bien avec cette personne-là. Pas juste parce que je la voyais comme gagnante, mais de sortir de là et qu'elle n'ait pas eu un vote, c'est ma grande, grande, grande peine de l'aventure. Ça aurait été une médaille tellement méritée. Elle n'est pas sur le podium... Ça me rend triste. »

Même si Ghyslain était un joueur dominant, je pensais que quelqu'un aurait quelque part une petite place pour dire que cette fille-là était extraordinaire. Mais ce n'est pas arrivé. C'est ma seule déception.

« Moi, à 65 ans de ne pas avoir de vote... [ce n'est pas grave] », enchaîne-t-il.

Il faut savoir que le retraité a établi un record dans l'histoire de Survivor à travers le monde, qui le rend très fier. Il est le premier joueur de plus de 60 ans à se rendre dans le top 2 de l'émission. Notons que comme Kassandre et lui n'ont pas eu de vote lors de la finale, ils sont considérés comme ex æquo en seconde place.

Kassandre fait partie des gens avec qui André a développé une relation plus sincère qui durera après l'aventure. Il nous indique aussi avoir développé un lien particulier avec le maire d'Amos. « Seb, ça va rester un ami à vie. Sans aucun doute », dit-il. Marilou et Ghyslain resteront aussi des amis précieux pour lui.

