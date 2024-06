En bon ambassadeur de Survivor Québec, Patrice Bélanger s'exprime rarement sur un candidat en particulier. Il préfère parler de façon générale, plutôt que d'y aller de commentaires personnels.

Par contre, cette semaine à Véronique et les Fantastiques, l'animateur a osé envoyer de bons mots à André.

« Je dois dire - peu importe où se rendra André, mais il est encore dans votre télé en ce moment - qu'un homme de 65 ans réussisse à jouer à Survivor, sans jamais se défiler : il n'a pas quitté, il n'a pas boudé aucune épreuve, il a été joueur, il a été stratège, il a été nécessaire au camp... Ça me touche beaucoup que Survivor, qu'on prétend être un jeu de 18 à 118 ans, soit prouvé par la capacité et la qualité de jeu d'André cette saison. »

Rappelons que, dimanche, André, Kassandre et Nabil devront convaincre Ghyslain, le vainqueur de l'ultime épreuve d’immunité, d'être comme deuxième finaliste. Les deux autres seront, quant à eux, contraints de s’affronter dans la mythique épreuve du feu afin de déterminer l’identité de la personne qui complètera le trio final. Le joueur qui échouera deviendra alors le 17e joueur éliminé et le huitième et dernier membre du jury de cette deuxième édition.

Mentionnons que l'annonce du grand gagnant ou de la grande gagnante sera suivie par une réunion entre les huit membres du jury et les trois finalistes pour jaser des moments forts de la saison. À ne pas manquer dimanche à 20 h sur les ondes de Noovo.