Issu d’une famille québéco-marocaine, Nabil a grandi à Châteauguay. Le quotidien de ce spécialiste en relations commerciales se compose de nouvelles rencontres et de négociations. Ancien croupier au casino et lui-même adepte de poker, il sait lire les gens rapidement et flairer le bluff. Ses habiletés sociales et ses instincts de joueur seront un combo redoutable dans le jeu. Survivor a toujours eu une place spéciale dans son cœur, mais ça lui rappelle une époque dont il n’est pas fier. Une époque pas si lointaine où il pesait 465 lbs et passait des heures à regarder l’émission en mangeant de la malbouffe et en rêvant d’une version de lui qui serait capable de participer. Aujourd’hui, ce rêve devient réalité et la motivation qui l’habite est inébranlable. S’il se considère déjà comme un survivant dans sa vie, il compte bien tout faire en son pouvoir pour être le dernier survivant de Survivor Québec.