Ce dimanche, les adeptes de Survivor Québec ont eu droit à tout un épisode, alors que la joute stratégique s'intensifie. Deux alliances se sont formées à la suite de la fusion, l'une majoritaire dans laquelle on retrouve les joueurs tout étoile Ghyslain et Kassandre, et l'autre qui regroupent les laissés pour compte, Erick, Nabil et Florence.

Au terme d'un conseil de tribu enflammé, André et Florence ont reçu le plus de votes. Ils devaient donc s'affronter dans une épreuve exigeant concentration et détermination, pour savoir qui allait quitter les Philippines. Il faudra attendre à ce lundi pour en connaître l'issue...

Ce n'est toutefois pas que cet affrontement qui a retenu l'attention des téléspectateurs. C'est plutôt l'allocution enflammée de Ricky qui a laissé les fans un peu perplexes.

Certes, dans le fond, Ricky a raison. Certains joueurs ne semblent pas comprendre qu'ils sont en train de propulser Kassandre et Ghyslain vers la finale de saison, sans leur donner le moindre fil à retordre.

Par contre, les mots employés par le constable spécial pour s'exprimer n'étaient peut-être pas à la hauteur. Dans une tentative de se sauver la peau, Ricky s'est mis à expliquer qu'il faisait partie des rares joueurs qui voulaient vraiment gagner et qui travaillaient pour y arriver. Mais est-ce vraiment le cas?

Cette harangue a laissé un goût amer chez plusieurs, dont certains joueurs de Survivor. Nous avons d'ailleurs vu Kassandra se pencher à l'oreille de sa voisine Déborah, pour lui dire « J'ai hâte qu'il parte Ricky ».

Les téléspectateurs se sont exprimés avec un certain agacement, soulignant le manque d'aptitudes sociales de la part du duo Ricky et Nabil. Ceux-ci n'ont pas été très proactifs sur le camp, préférant roupiller aussitôt que l'occasion se présente. Plus encore, leurs stratégies pour s'inclure dans les plans ont été loin de faire l'unanimité depuis le début. Par ailleurs, ces deux joueurs sont souvent les premiers à abandonner les épreuves, voire à s'exclure eux-mêmes lorsque les équipes étaient inégales avant la fusion.

Trop peu, trop tard?

Chose certaine, Ricky, même s'il n'a peut-être pas la trempe pour être le nouveau leader de l'aventure, a retenu l'attention de jurys, Audrey, Marilou et Jean-Michel, qui opinaient de la tête à chacune de ses phrases. Audrey a d'ailleurs tenté de communiquer avec les joueurs à plusieurs reprises, en gesticulant et en bougeant les lèvres, choses que plusieurs adeptes déplorent aussi ce matin.

Croyez-vous que Ricky et Nabil, dans la foulée de ce conseil épique, réussiront à renverser la vapeur?

Survivor Québec se poursuit du lundi au jeudi à 19 h et les dimanches à 20 h sur les ondes de Noovo.