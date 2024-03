Ghyslain a déjà eu plusieurs vies. Adolescent il est parti travailler en ventes en Ontario. Dans la jeune vingtaine, il a fondé une compagnie de chauffage. Il est maintenant entrepreneur en immobilier et, surtout, père de trois enfants. Tout ça à seulement 29 ans! Cette détermination lui vient de sa mère qui l’a élevé seule, avec son frère et sa soeur. Ghyslain aime dépasser ses limites physiques et mentales, et il se considère comme une bête de challenges. Il pratique une multitude de sports et généralement il repart avec la victoire. Il sait que sa confiance risque d’être perçue comme de l’arrogance, mais il est prêt à tout assumer : sa stratégie, son leadership et sa vulnérabilité.