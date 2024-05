Jeudi, à Survivor Québec, nous avons pu voir Ghyslain qui mettait du sable dans le riz des deux isolés, Sébastien et André, afin de, délibérément, agacer le maire d'Amos.

Les téléspectateurs ont écrit en grand nombre sur les réseaux sociaux que nous avons vu Ghyslain élaborer son plan machiavélique, le mettre à exécution, mais ni Sébastien ni André n'a semblé être dérangé par une substance sablonneuse dans leur repas du soir.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Sébastien éclaire le public sur le sujet.

« Non, on n'a pas mangé de sable et je vous explique pourquoi », indique-t-il d'abord. « Quand tu fais cuire le riz, si tu échappes du sable pendant que tu le fais cuire et que tu le brasses, le sable s'en va dans le fond, donc, quand tu viens pour le manger, tu grattes le dessus jusqu'à tant que tu voies qu'il y a du sable dans le fond et tu arrêtes de le manger tout simplement, et c'est du gaspillage. Où le bât blesse c'est quand le riz est cuit, qu'on prend le chaudron et qu'on le laisse par terre et que là les gens se promènent avec leurs sandales, et que là le sable revole dans le plat. Là, le sable reste en surface du riz et on mange du sable. C'est là que ça fait "scrontch scrontch" et c'est là qu'on n'aime pas ça. Alors, non, Ghyslain, tu ne nous as pas eu et le riz au curry, il était très, très bon, même en isolement. »

Voyez sa vidéo ci-dessous.

À noter que dimanche, à Survivor Québec, la paranoïa s'installera chez Dalawa. Faire confiance à ses alliés devient de plus en plus difficile en vue d’un prochain Conseil de tribu. Gagner le collier d’immunité individuelle à l’épreuve est plus important que jamais. Pour y participer, le duo en isolement devra résoudre une énigme. Qui deviendra le deuxième membre du jury?