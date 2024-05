Jean-Michel a été éliminé dimanche dernier à Survivor Québec lors d'un « blindside » en bonne et due forme, orchestré par Audrey.

Le professeur universitaire en psychologie affirme que, malgré tout, il n'a pas été particulièrement surpris de la tournure des évènements.

« J'étais dans une position sur l'île où j'avais accès à beaucoup d'informations, donc, mon élimination a été moins un angle mort que pour d'autres joueurs. Je savais que Nabil allait de l'autre côté, je savais qu'Audrey jouait aussi de l'autre côté, je savais qu'André avait un "voler un vote", et je savais que les noms de moi et Ghyslain étaient en train de sortir. Quand j'ai perdu le défi contre Florence, je me suis dit : "ouin... je vais aller chercher pour l'immunité avant le conseil de tribu...". J'avais quand même espoir que le plan puisse fonctionner... », nous confie-t-il.

Mardi, les joueurs ont pu découvrir les lettres de leurs proches dans une bouteille à la mer. Ghyslain a alors mentionné être triste pour Jean-Michel qui, éliminé dimanche, n'a pas pu avoir des nouvelles de sa famille : sa conjointe Martine et sa fille Aline. Le principal intéressé répond que ce n'est pas tout à fait ça qui s'est produit dans la réalité. « J'ai été chanceux. J'ai pu demander pour la lettre. Je savais que c'était quelque chose qui arrivait parfois dans les saisons et on m'a expliqué que c'était le cas cette année aussi. Marie-Claude, la psychologue, a fait la demande et ç'a été approuvé. On me l'a apportée et cela m'a fait un immense bien parce qu'à la villa du jury, je comptais qu'il me restait quand même 18 jours avant la grande finale, donc, c'est sûr que sans contact avec le monde extérieur, tout seul à la villa pour commencer, ç'a été des moments vraiment difficiles et d'avoir cette lettre-là, ça m'a fait un bien que j'ai du mal à décrire. »

Jean-Michel affirme d'ailleurs que ce sont les moments passés à la villa qui ont été les plus difficiles pour lui dans toute son expérience Survivor Québec. « La raison pour laquelle je me suis inscrit au jeu, c'était pour jouer. Je suis passionné par ces épreuves-là, par le jeu sociopolitique, les stratégies, les alliances. On veut tous jouer. C'est dur pour tout le monde d'être éliminé. Je n'ai pas fait d'exception, certainement pas. »

Retourner sur l'île pour les Conseils comme membre du jury était comme retourner le couteau dans la plaie pour Jean-Michel. « Voir les personnes qui sont encore dans le jeu et me dire que je voudrais tellement être là avec eux et parler des épreuves, [c'était difficile], » nous dit-il. « Je voulais continuer à jouer avec les gens, rester dans le jeu, manigancer, aller à des conseils, faire des différences, faire des coups. Être à la villa, c'est un privilège parce qu'on se rend jusqu'à la fin, mais en même temps, c'était déchirant pour moi. [À partir d'un certain temps], la seule différence que j'ai avec un téléspectateur, c'est que j'ai le privilège de pouvoir choisir, avec les autres membres du jury, la personne qui gagnera, grâce à mon vote. C'est encore une position privilégiée, mais plus je retourne aux conseils, moins le jeu a rapport avec moi. »

Parmi les choses que Jean-Michel aurait voulu que le téléspectateur voie qui n'ont pas été montrées, il nous parle de ses confessionnaux émouvants. « Je me suis vraiment ennuyé de ma conjointe et de ma fille. Il y a des moments aux confessionnaux où j'en parle. Il y a des moments où j'en viens aux larmes, parce que je m'ouvre le cœur. Je pense que c'est comme papa, puis comme conjoint, que j'aurais aimé que ce soit montré. J'aurais trouvé ça pertinent, dans le sens où ça habitait une grande partie de mon temps sur l'île. Je pensais souvent à Martine, puis à Aline. »

Il évoque aussi sa relation avec Ghyslain. « Nous étions très proches. On a plus ou moins vu ça. On l'a vu après mon élimination dans les confessionnaux de Ghislain, mais avant mon élimination, moins. On savait qu'on avait mutuellement besoin l'un de l'autre, que c'était avantageux pour nous deux parce qu'on se protégeait l'un et l'autre en étant dangereux tous les deux. J'aurais trouvé ça le fun [qu'on le voit à l'écran]. »

Jean-Michel dit avoir créé des amitiés fortes grâce à Survivor. « On est tous très différents, dans le sens qu'on vient tous de milieux différents, on a tous des emplois différents, des situations de vie différentes. On s'embarque dans un jeu de trahison et d'élimination. Malgré tout, ça crée des relations amicales qui transcendent le jeu. C'est à la fois le mystère et la beauté de Survivor, selon moi », dit-il.

Survivor Québec est diffusé du lundi au jeudi à 19 h et le dimanche à 20 h.