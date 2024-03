Jean-Michel est né à Moncton au Nouveau-Brunswick et il y est établi avec sa conjointe. Nous pouvons parier qu’il misera sur un jeu social étant donné qu’il est psychologue clinicien et également professeur universitaire en psychologie. Il souhaite tout d’abord établir de forts liens avec les autres joueurs pour devenir indispensable à leurs yeux. C’est de cette façon qu’il prendra le rôle de leader positif pour se permettre d’avoir le dernier mot lors des décisions finales. Avec son côté compétitif et étant un athlète d’endurance, Jean-Michel sera sans doute un adversaire redoutable aux épreuves. Reste à voir où il saura se démarquer le plus.