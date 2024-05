Alors que la fusion se prépare aux Philippines et que les équipes de Nawa et Bayani sont sur le pied d'alerte, les téléspectateurs sont heureux de voir tout ce qui se joue en coulisses dans Survivor Québec. D'un côté, le trio qui reste du côté de Nawa semble bien uni, tandis que de l'autre côté, de simples biscuits soda peuvent engendrer une tempête dans la troupe.

Ce mardi, les joueurs des deux équipes ont eu toute une surprise, alors que les candidats qui se cachaient dans l'exil sont revenus les hanter dans le jeu, prêts à le réintégrer. Le regard accusateur d'Audrey envers André valait son pesant d'or. Rappelons qu'il n'y a qu'un seul joueur de l'exil qui aura ce privilège. Notre vote va à Dominic!

Pendant un instant, nous avons eu l'impression que Jean-Michel avait espéré voir sa famille plutôt que le retour de ces concurrents. Son visage un peu déçu voulait tout dire. Mais ce n'est pas tout!

Les nombreux téléspectateurs déplorent que la crise que Jean-Michel a faite à ses coéquipiers n'ait pas été montrée à la caméra. En effet, mis en doute par Ricky, Jean-Michel aurait piqué toute une colère, en lançant ses vêtements à la tête de celui qui le questionnait.

Cette échauffourée se serait produite tôt le matin, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'images de ce moment.

Par contre, il se peut aussi qu'il y avait des caméras qui tournaient, mais que la production ait décidé de ne pas présenter ces images pour éviter une controverse inutile ou trop de commentaires haineux face à un seul candidat sur les réseaux sociaux.

Chose certaine, ce Jean-Michel, aussi fort soit-il dans les défis, sème la pluie et le beau temps dans l'aventure. On peut aussi mettre en doute les stratégies de Ricky et Nabil, qui vivent une éternelle bromance, et qui ont plus des airs d'intimidateurs tant ils sont à l'affût de tout.

Heureusement, la fusion rebrassera assurément les cartes et tout pourrait alors changer!

Survivor Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, ainsi que le dimanche dès 20 h, sur les ondes de Noovo.