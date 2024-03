Avec ses 6 pieds et ses 225 livres, Erick le dit lui-même, il passe souvent pour un pan de mur! Mais derrière ce mur, se cache autre chose qu’il compte mettre à profit : une grande capacité d’observation et d’écoute. Il est constable spécial dans un palais de justice et tous les jours il est confronté à des situations difficiles. Au fil du temps, il a su développer un sixième sens qui lui permet de déceler le mensonge dans une expression faciale, il sait voir venir le risque et reste calme peu importe ce qui se passe devant lui. Sa préparation prouve sa détermination: depuis des mois déjà, il a intégré le riz et la noix de coco à ses menus, il s’est pratiqué à dormir au sol et à allumer des feux! Survivor serait son Everest personnel et il compte bien être seul au sommet à la fin!