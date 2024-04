Les téléspectateurs se posent des questions à propos d'un candidat de Survivor Québec

Cela fait un peu plus d'une semaine que la deuxième saison de Survivor Québec a débuté et déjà plusieurs joueurs ont suscité des réactions fortes chez les téléspectateurs.

L'original Olivier a impressionné lors d'une épreuve d'endurance, Caroline et André ont surpris par leur combattivité qui les a poussés à poser des gestes et dire des paroles qui ont dépassé leur pensée, puis Audrey a chamboulé un Conseil de tribu en encourageant l'élimination de Charly.

Par contre, à l'opposé, les joueurs qu'on voit moins à l'écran font aussi l'objet de discussions. Sur le site Reddit, bien des gens se questionnent à savoir pourquoi on voit si peu Erick dans l'émission.

Il est apparu dans deux confessionnaux dans la première émission, puis ensuite, silence radio.

Certains rappellent la situation de P-A l'an dernier qui avait été éjecté de l'émission dans le mystère le plus total. Lui aussi était très effacé en début de saison. Mais, on ne peut pas croire que deux situations comme celle-là se produiraient deux ans consécutifs...

D'autres s'imaginent plutôt qu'Érick ne se rendra pas loin dans la compétition et c'est pourquoi il n'est pas montré par la production. Par contre, d'autres se rappellent que l'an dernier, Kimberly était presque invisible et elle a fait le top 3.

Chose certaine, on sait très peu de choses sur l'agent de la paix de Saint-Hyppolite. Dans sa description de joueur, on peut lire ceci : Il est constable spécial dans un palais de justice et tous les jours, il est confronté à des situations difficiles. Au fil du temps, il a su développer un sixième sens qui lui permet de déceler le mensonge dans une expression faciale, il sait voir venir le risque et reste calme peu importe ce qui se passe devant lui. Sa préparation prouve sa détermination: depuis des mois déjà, il a intégré le riz et la noix de coco à ses menus, il s’est pratiqué à dormir au sol et à allumer des feux.

