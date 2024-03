À l’aube de sa soixantaine, ce n’est certainement pas l’âge de Caroline qui marquera les esprits! Aventurière dans l’âme, elle peut cocher sur sa bucket list l’ascension du camp de base de l’Everest et la traversée du Sahara! Née à Arvida, au Saguenay, dans une famille de douze enfants, Caroline a su prendre sa place très jeune. Véritable battante, elle fonce malgré les épreuves: elle a terminé un baccalauréat en administration tout en élevant son fils, seule. Elle a survécu à un cancer du sein et un an après sa guérison, elle terminait son premier demi-marathon! Tout ce qu’elle souhaite maintenant, c’est que sa flamme brûle très longtemps au Conseil de tribu.