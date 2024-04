Caroline a été éliminée après seulement cinq jours dans Survivor Québec.

Même si son séjour a été de courte durée, elle a été victime de beaucoup de haine sur les réseaux sociaux suite à une épreuve de force qui l'a amenée à prononcer des mots qui ont dépassé sa pensée.

La joueuse avoue qu'elle ne s'imaginait pas que cet évènement soit au coeur de son aventure à l'écran.

« J'avais fait une petite bavure, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit si pire que ça. Ils m'avaient tellement filmé à faire plein de belles choses que je me disais que ça aillait un petit peu mettre le baume sur la petite bavure que j'avais faite. Mais finalement, toutes les belles choses qui ont été filmées de moi, on ne les a pas vues. »

Par « belles choses », elle entend ceci : « Avec ma tribu, on a bâti le camp ensemble, on a vraiment eu du plaisir. On a joué au washer, on a ri. Puis je suis allée souvent, souvent, au confessionnal, où c'était bien drôle, on avait du plaisir, puis je riais. Dans le fond, je montrais plus la fille que je suis. »

Elle ajoute : « Après ma petite bavure, je trouve qu'on ne voyait que des images de ma face comme bête, qui mettaient un petit peu l'emphase sur la bavure que j'avais faite. Ça fait que ça, ça m'a un petit peu déçue.

Je ne pensais pas que ce que j'avais fait prendrait une tournure si féroce.

Caroline tient tout de même à préciser que la production apporte un soutien impeccable aux candidats. « On est très bien encadrés. Que ce soit avant, pendant ou après, on a le support d'une psychologue qui est extraordinaire. Quand j'ai été éliminée et que je suis partie des Philippines, on m'avait avisée. La productrice puis la psychologue m'avaient rencontrée pour me dire : "Caroline, c'est sûr qu'au moment où ça [sa bavure], ça va sortir, attelle-toi, les réseaux sociaux, ça va s'enflammer. Puis ça ne sera pas fin envers toi". »

« Mais moi, dans le fond, ce qui me blessait le plus, ce n'est pas tant moi, parce que je le savais, mais c'était plus pour les gens de ma famille, puis les amis », explique-t-elle. « Je me disais : eux autres, ils vont aller lire ça puis ça va leur faire de la peine que les gens pensent ça de moi parce que je ne suis pas de même dans la vie. C'est plus ça qui me dérangeait. Moi, je me disais, tu sais, je suis faite forte. Je suis capable de passer par-dessus ça. J'en ai traversé bien d'autres affaires dans ma vie autre que ça. »

Même son fils Sansdrick, que les téléspectateurs ont découvert à OD Bali, a reçu des messages haineux concernant sa mère. « Il y en a eu quelques messages en privé. Même moi j'ai eu des messages en privé incroyables que je ne peux même pas répéter parce que je ne peux pas croire qu'il y a des gens sur la Terre qui soient assez méchants pour écrire ça. »

Je ne veux pas du tout banaliser les paroles que j'ai dites. Je les ai dites, puis j'assume. Mais je pense que ce que les gens ont fait, ils ne sont pas conscients de comment ils font plus de mal, puis pas juste du mal à moi, du mal à plein de monde de mon entourage.

Lorsqu'elle a prononcé ces paroles à Florence, Caroline avoue qu'elle a été « deux jours complètement détruite », « à ne pas dormir, à ne pas manger, à ne penser qu'à ça. »

« Je pense que ça ne s'explique pas ce qu'on vit là-bas. Les sentiments qu'on a, je pense que ça ne s'explique pas. Ça se vit. Moi, j'ai trouvé ça très dur, les deux jours qui ont suivi ça, parce que je n'étais pas capable de me rationaliser.

Mais moi, dans le fond, ce qui m'a dérangée dans ce que j'ai dit, ce n'est pas d'avoir dit cris*. Ça, je l'assume, il y en a plein de gens qui sacrent. C'est le « MA ». Je ne dis pas ça dans ma vie. On m'aurait dit avant l'épreuve : Caroline, tu vas pogner les nerfs et tu vas dire "ma cris*". J'aurais dit : c'est impossible! L'épreuve, c'est comme si c'était la vie ou la mort. Je me sentais comme ça. Je pense que je n'ai jamais eu un sentiment de même dans ma vie, même si j'ai traversé plein d'épreuves. Il fallait que je performe. Quand j'ai vu qu'on perdait, j'étais en mode panique. Si je ne l'avais pas, je mourais. »

Comme elle a été éliminée tôt, elle ne sait pas qui a remporté la compétition, même qu'il lui est interdit d'entrer en communication avec les autres joueurs. Celle-ci prédit que Jean-Michel, Kassandre et Ghyslain se rendront jusqu'au bout. Nous suivrons cela avec attention!

Nous souhaitons à Caroline beaucoup de douceur pour la suite!