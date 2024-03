Derrière ce sourire charmeur et cette belle crinière blonde se cache une fine stratège très compétitive qui compte bien se faufiler jusqu’en finale. Kassandre souhaite ne pas faire trop de vague pour le début de l’aventure, mais attendons de voir ce qu’elle réserve comme stratégie plus les jours passeront. Grande aventurière et fille active, elle pourra très bien se débrouiller dans les épreuves physiques tout comme dans celles plus intellectuelles grâce à ses nombreuses années d’études en littérature française. Kassandre a rarement connu l’échec dans ses différents projets. Reste à voir si ce sera à nouveau le cas avec son aventure à Survivor Québec.