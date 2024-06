Les téléspectateurs pensent savoir qui remportera la 2e saison de Survivor Québec

En mars dernier, la téléréalité Survivor Québec a repris les ondes de Noovo pour une 2e saison, qui s'est avérée plus mordante que jamais. Avec des revirements acérés et d'audacieuses trahisons, sans parler des épreuves particulièrement éreintantes qui ont été proposées aux joueurs, la saison aura été fort captivante.

Ainsi, après 12 semaines d'épreuves enlevantes et de stratégie, l'aventure tire à sa fin. C'est effectivement au terme de l'épisode de ce dimanche que nous découvrirons l'identité du vainqueur de la seconde itération de la populaire émission. Depuis quelques jours, les pronostics des téléspectateurs semblent d'ailleurs abonder pour une victoire d'un joueur au parcours plutôt impressionnant cette saison : Ghyslain Octeau Piché. Il faut dire que tout au long de la saison, le père de 3 enfants s'est démarqué par son endurance, sa compétitivité et ses astuces sociales engagées. L'homme de 29 ans semble donc être le favori du public pour remporter les 100 000$ ce dimanche, à en juger les nombreux commentaires émis sur les réseaux sociaux :

« Ghyslain 100% !! Joueur complet qui mérite de gagner Survivor. »

« Ghyslain!!!!! Pour mon fils et moi !!!!!! On l'adore depuis le tout début de l'émission !!!!! »

« Ghyslain ou Kassandre, selon leur pitch de vente. Ils ont été très forts pour se rendre jusqu’au bout, malgré toutes les menaces des autres survivants de vouloir les sortir. C’est tout à leur honneur! »

« Ghyslain 100%! Juste le fait qu'il ait réussi à se rendre là sans se faire sortir, en étant le "bouclier" de tout le monde (apparemment pas tant que ça 😂), et il a travaillé super fort, des bonnes décisions, toujours en mode négociation... Let's go Ghys! »

« Moi je pense que Ghis va choisir Nabil pour être avec lui et envoyer les 2 autres au feu. Et je ferais la même chose à sa place. Ghislain a été de loin le plus beau joueur de Survivor sur les deux saisons. Quel beau jeu! Je lui souhaite fort de gagner mais reste à voir. »





En outre, Ghyslain est actuellement en bonne posture pour remporter le titre de dernier survivant, car c'est lui qui a remporté le tout dernier collier d'immunité de la saison, l'assurant ainsi d'une place au sein du conseil de tribu final, où il pourra plaider sa cause face au jury. Qui plus est, puisqu'il s'agit d'une finale à trois joueurs, Ghislain devra choisir un candidat pour l'accompagner parmi les trois restants, laissant alors les deux autres s'affronter au cours de l'épreuve de feu. Celui ou celle qui réussira à créer une flamme le plus rapidement possible pourra se joindre au conseil de tribu final, tandis que le perdant deviendra le dernier membre du jury.

Qui de Kassandre, Nabil ou André se rendra aux côtés de Ghyslain pour affronter le jury et ainsi espérer remporter les honneurs? Ghyslain trahira-t-il son alliée Kassandre? Aurons-nous droit à un revirement de taille? Tout est encore possible et pointe vers une finale des plus épiques!

Rappelons que cette semaine, l'animateur Patrice Bélanger n'a pas manqué d'exprimer toute son admiration pour un candidat en particulier. À découvrir ici.

La finale de Survivor Québec sera diffusée dès 20 h ce dimanche sur les ondes de Noovo, pour un épisode spécial de 2 heures.