Ghyslain dévoile la vraie raison de son inscription à Survivor Québec

Ce printemps, en plein coeur des Philippines, Ghyslain Octeau Piché s'est avéré un joueur impitoyable à Survivor Québec, doté d'une grande forme physique et mentale. C'est même sans surprise qu'il est reparti avec les honneurs et le grand prix de 100 000 $, tant il excellait dans les épreuves.

Toutefois, dans un extrait d'une entrevue qu'il a récemment accordée, celui-ci révèle que la téléréalité de laquelle il est ressorti gagnant n'était pourtant pas son premier choix. En effet, au micro du balado de l'humoriste Martin Vachon, Les Sport'ischhh, il affirme :

« Je n'étais pas un fan de Survivor moi, initialement. Je ne connais pas toutes les saisons américaines. Mais la vraie raison pour laquelle je m'étais inscrit à Survivor, c'est parce que je voulais faire Big Brother. Je me rappelle quand j'avais écouté la première saison de Big Brother Célébrités, j'étais comme : "Man, pourquoi c'est rien que des célébrités?" C'est incroyable ce show-là, tout l'aspect stratégique, les challenges, c'est malade! J'aimerais tellement ça jouer à ça! Pis j'avais pensé faire OD, mais ma blonde n'était pas d'accord. À la place, quand on a écouté la saison 1 de Survivor, j'étais comme : "Man, ce jeu-là, c'est incroyable!" Ça me faisait un peu penser à ça. Fait que j'ai dit je vais m'inscrire à Survivor, et peut-être que je pourrais faire Big Brother après! »

Pour participer à Big Brother Célébrités, il faut, bien entendu, être un tantinet connu des Québécois. Avec la renommée qu'il a acquise lors de son passage à Survivor Québec, se pourrait-il qu'il puisse s'immiscer dans la maison filmée 24 h/24 un de ces jours? On l'espère! Le message est lancé à la production!

Rappelons que Ghyslain, peu après sa victoire en juin dernier, avait démenti une rumeur particulièrement tenace à son sujet. Les détails ici.

Notons que la populaire téléréalité de Noovo a été renouvelée pour une 3e saison, dans laquelle de nouveaux joueurs s'affronteront dans d'éreintantes épreuves, toujours dans le cadre paradisiaque des Philippines. La diffusion est prévue l'an prochain.