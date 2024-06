Lors de la finale de Survivor Québec, Ghyslain a été élu dernier survivant de la deuxième saison.

Dimanche soir, lors d'un visionnement avec les joueurs de la première et de la deuxième saison, la production a remis au gagnant un chèque de 100 000 $.

Au lendemain de sa consécration, nous lui avons demandé ce qu'il souhaitait faire de son prix.

« Avant de partir pour Survivor, je m'étais dit que je voulais amener le plus de monde possible avec moi, le plus d'énergie positive pour m'aider à avancer dans le jeu. J'avais alors écrit le nom de certaines personnes sur un bout de papier qui allaient bénéficier de l'argent advenant que je gagne », nous dit-il.

Moi, je m'en allais là-bas pour me dépasser et pour gagner le titre du dernier survivant. Je ne m'en allais pas là-bas pour gagner 100 000 $.

« Je suis content d'avoir accompli mon objectif. Je suis content aussi pour ceux qui vont en bénéficier de cet argent-là, et pour qui ça va faire une différence dans leur vie. Je m'en tiens à mon plan de match initial. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant encore, mais qui vont en bénéficier. »

Toutes ces personnes choisies par Ghyslain sont des gens de son entourage ou avec qui il a « un lien quelconque ».

Un beau geste du gagnant de Survivor Québec!