Née au Vietnam et adoptée par des parents aimants à 7 mois et demi, Marilou a grandi à Montréal. Cette designer industrielle a toujours eu une facilité à connecter avec les gens, c’est un atout inné, mais aussi nécessaire à son bonheur. Selon ses parents, déjà à l’orphelinat, les nombreux bracelets à ses poignets indiquaient qu’elle était dans les bonnes grâces des nounous. C’est une fille compétitive, mais elle pense en équipe avant tout. Ses sports de prédilection sont le ultimate frisbee et le flag football, qu’elle coache aussi au niveau collégial. Elle est rapide en tous points: elle parle vite, elle court vite et elle pense vite, sa tête n’arrête jamais. Elle connaît très bien Survivor mais elle ne se décrit pas comme une grande stratège, elle veut surtout s’amuser et être le genre de joueuse marquante et attachante qu’elle aime suivre à la télé!