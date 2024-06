Des blessures à Survivor Québec : ce que nous n'avons pas vu à la télé

Cette année à Survivor Québec, nous avons vu plusieurs joueurs être pris en charge par le médecin attitré et son équipe.

Il y a eu d'abord le départ d'une candidate au premier jour suite à une réaction à un vaccin, puis l'intoxication, qui a été, selon le principal intéressé, minimisée pour la télé. Mais, au fil de la saison, de nombreux candidats ont dû visiter l'infirmerie pour différentes raisons.

Si nous avons pu voir Déborah revenir d'une rencontre avec le médecin après une morsure d'un poisson (« je devais revenir voir le paramédic toutes les 15 minutes pendant une heure pour être sûre que ce n'était pas une morsure de serpent ou quelque chose de venimeux », nous confiait-elle), elle nous dit qu'elle a eu d'autres problèmes non rapportés à la télé.

« À un moment donné, je cherchais l'immunité. Sébastien m'avait donné l'indice. Je pensais être à la bonne place. Je n'osais pas aller chercher la pelle, alors j'ai creusé à mains nues. Je me suis retrouvée comme dans les ronces. J'ai eu des épines noires dans les doigts. Je suis partie me faire enlever les épines. Encore à ce jour, j'ai un petit bout d'épines dans un doigt, quand j'appuie fort, je la sens. »

Elle raconte une autre mésaventure avec la végétation. « À un moment donné, je suis dans un arbre et je saute dans les feuilles. Je tombe encore dans les épines. Elles ont traversé mes souliers. Elles se sont retrouvées dans mes plantes de pied. J'ai dû aller à l'infirmerie, enlever mes souliers, désinfecter mes pieds. Ils ont dû enlever les épines avec des pinces parce qu'à mains nues, on ne pouvait pas les enlever tellement elles étaient enfoncées profondément. Nabil aussi a eu ça. Il était avec moi cette journée-là. Il a dû se faire enlever les épines dans le pied malgré ses souliers. »

Déborah a aussi eu des moments difficiles après l'épreuve des grilles dans l'eau.

J'ai perdu connaissance puis je suis tombée dans une petite hypothermie.

« Je me rappelle que j'ai eu un petit malaise et je me suis dit qu'il faudrait que je me voie à la télé pour me souvenir, parce que j'ai comme eu un petit trou noir. Je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé quand j'ai sorti la tête hors de l'eau. Je me rappelle juste quand je suis à côté du médecin avec le paddleboard, que je marche dans l'eau et je me vois dire : "j'ai froid, j'ai vraiment froid" et je claque des dents. Je me rappelle de ce petit passage-là. C'est à la télé que j'ai pu voir ce qu'il y avait pendant mon trou noir. »

On se rappellera aussi que Marilou avait eu un souci de santé qui n'avait pas été montré à la télé (plus de détails ici), mais comme Survivor n'est pas non plus De garde 24/7, on peut comprendre que l'attention est mise sur les stratégies plutôt que sur les blessures des joueurs.