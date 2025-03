Survivor Québec : Deux candidats se connaissent et ça sent les malaises à venir

Dans le premier épisode de la 3e saison de Survivor Québec, qui sera présenté ce dimanche sur les ondes de Noovo, on découvre que deux candidats se sont déjà croisés avant leur arrivée sur l'île.

L'un d'eux voulait cacher sa véritable profession (comme celle-ci pourrait nuire à son image auprès de ses coéquipiers), mais il risque maintenant d'être exposé lorsqu'une joueuse de l'autre tribu le reconnaît. Celle-ci a bien l'intention d'enquêter afin de découvrir s'il a menti à ses alliés ou pas. Que se passera-t-il lorsqu'elle apprendra que, effectivement, celui-ci fait mine d'être quelqu'un qu'il n'est pas? Voilà, certainement, une piste narrative bien intéressante en ce début de saison!

Outre ces deux connaissances (précisons que celui qui cache son métier ne paraît pas du tout avoir reconnu celle qui cherche à l'exposer), plusieurs autres personnalités ressortent du lot dans ce premier épisode, qui ne manque pas d'action, d'ailleurs.

D'abord, autant les plus jeunes que les plus vieux s'illustrent, de façon positive... ou négative. Danyelle, 65 ans, de Lac-Beauport ne s'en laisse pas imposer alors que Luc, 60 ans, de Gatineau est plutôt l'inverse. S'il pouvait se cacher sous les feuilles de palmier tressées, il le ferait. À 19 ans, Florence est la plus jeune joueuse de Survivor Québec de son histoire et elle ne laissera certainement pas son âge être un frein à son avancée dans le jeu. L'horticulteur Sébastien, débarqué dans un jeu de survie avec un chapeau de paille et une salopette, risque aussi de figurer parmi les joueurs à surveiller cette saison.

Notons que dans le spécial de 90 minutes de dimanche, nous aurons droit à deux épreuves, l’une d'immunité et l’autre de récompense, ainsi qu'un premier conseil de tribu où la tension sera à son comble. Impossible de s'ennuyer lors de cette entrée en matière survoltée!

Ne manquez surtout pas le début de la 3e saison de Survivor Québec le dimanche 30 mars à 20 h sur les ondes de Noovo.

Chaque semaine, après l'émission du dimanche, Benoît Gagnon anime Survivor Québec en prolongation. Cette semaine, deux joueurs marquants de la deuxième saison – Kassandre et le grand gagnant Ghyslain – seront sur le plateau pour décortiquer les moments forts du premier épisode et s’entretenir avec la première personne éliminée.

Notons que les quotidiennes débutent dès le lendemain. Elles seront présentées du lundi au jeudi à 19 h.