André vit un choc face à son reflet : « Je pense que je me suis rendu un petit peu trop loin »

Dans la finale de Survivor Québec, nous avons pu voir les joueurs être confrontés à leur reflet dans un miroir pour la première fois depuis le début de l'aventure. La réaction d'André était très vive.

« Ça a été tout un choc », nous confie-t-il. « On se voit juste les bras, puis on ne s'imagine pas le corps, je pense. Moi, je voyais mes muscles, parce que j'étais quand même assez 'shapé' avant de partir d'ici. Je m'entraîne depuis 45 ans. Quand j'ai enlevé mon gilet, ça a été tout un choc. »

Il ajoute : « Je pense que je me suis rendu un petit peu trop loin. Je ne regrette pas du tout l'aventure pour ça, mais je pense que je me suis rendu un petit peu trop loin. »

Je mets les efforts en double depuis que je suis revenu. Je m'entraîne tous les jours et je fais une diète très sévère avec une nutritionniste. J'ai déjà regagné 16 des 32 livres que j'avais perdues.

« Ça revient tranquillement, mais l'important dans la vie, ce n'est pas tellement la musculature, c'est la joie de vivre et elle, elle ne m'a jamais lâché! », indique le maître des alliances de coeur.

Cette aventure a même bonifié sa relation amoureuse. « Ma blonde et moi on était très amoureux avant le départ, mais ça m'a simplement rendu encore plus amoureux, si c'était possible. Ça l'a rendue plus amoureuse aussi, si c'était possible. Pour nous, c'est un rêve. On vit ça ensemble depuis qu'on est revenu. J'ai juste un million de mercis d'avoir été sélectionné pour faire ça. »

André entretient aussi de superbes relations avec ses enfants. Il indique que son fils Thomas, âgé de 18 ans, a l'intention de s'inscrire à la troisième saison, si troisième saison il y a. « J'espère qu'on sera le plus vieux Survivor Québec et le plus jeune. Ça serait parfait. Il est beau comme un cœur en plus, puis fin », dit-il.

Il parle également avec beaucoup d'amour de son petit-fils, Louis. « Quand je suis parti, mon petit bonhomme, il avait 4 ans, il m'a dit : « Grand-papa, tu ne vas pas aller là pour faire des mensonges hein?". "Non, non, non, je ne vais pas faire de mensonges. Suis-moi jusqu'à la fin, parce que je vais être là jusqu'à la fin et je ne ferai pas de mensonges". »

« Avant que je parte, ma fille avait glissé très subrepticement dans mes bagages un petit mot pour que je l'ouvre juste à l'hôtel. Elle disait : "Mon plus grand rêve quand je regarde mon beau petit bonhomme, qui est plein de vie, c'est qu'un jour, il regarde son grand-papa et il dise : "hey, grand-papa, il n'y a rien d'impossible dans la vie" ». André ne peut retenir ses larmes en racontant cette touchante anecdote. « Chaque matin, quand je me levais, je repensais à ça. Je voulais que mon Louis ait ça comme exemple. »

