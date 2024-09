Le courtier immobilier Étienne des Traîtres a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'il avait fait son inscription pour participer à la troisième saison de Survivor Québec.

Dans les autres moutures à travers le monde, il y a certains joueurs qui avaient déjà participé à une autre téléréalité, comme The Amazing Race et Big Brother, mais au Québec, ce serait une première.

Ce pourrait être intéressant de voir un visage déjà connu parmi les candidats de la prochaine saison, mais est-ce qu’Étienne ferait un bon joueur de Survivor?

Dans Les traîtres, nous avons pu voir qu'il était un individu social et stratégique, mais au niveau des aptitudes physiques, on ignore si le courtier a ce qu'il faut pour relever les épreuves proposées par Patrice Bélanger.

Productions J osera-t-elle choisir une personnalité déjà connue du grand public pour sa troisième saison? On pense que non, simplement parce que mettre en scène des quidams fait partie du concept d'une certaine façon. Il est plus facile de retenir des informations sur soi, par exemple son véritable métier, lorsqu'on n'a jamais fait de télé auparavant.

Reste que de sélectionner Étienne dans cette aventure aux Philippines pourrait bien mettre un peu de piquant dans l'ensemble... À suivre!