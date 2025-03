Big Brother Célébrités : L'attitude de François Lambert fait réagir la toile

C'est une femme qui remportera la 5e saison de Big Brother Célébrités!

En effet, après l'éviction de l'homme d'affaires François Lambert, la maison des alliances et trahisons a pris une teinte 100% féminine, alors que Liliane Blanco-Binette, Sinem Kara, Coco Belliveau, Emy Lalune et Frédérique Turgeon composent le top 5. L'ex-dragon ne sera pas parvenu à obtenir suffisamment de votes pour se sortir de l'impasse, rejoignant ainsi le panel du jury, qui devra bientôt voter pour élire la gagnante de la saison.

Les derniers instants de François au sein de la téléréalité auront été plutôt mouvementés, lui qui a appris tout juste une heure avant son éviction la stratégie mise en place par Coco et Liliane pour favoriser son élimination. Un départ explosif et amer pour l'entrepreneur, c'est peu dire, qui instaure dès lors une ère de chaos pour la suite de l'aventure.

Déçu et contrarié, son attitude fait grandement réagir la toile, alors que les téléspectateurs ont dénoncé en grand nombre ses remarques à sa sortie :

« Coudonc François Lambert! Quand c'est toi qui trahi c'est correct mais quand tu goûtes à ta médecine t'es pas content! Pas très gentleman... »

« Voyon que tu reagi comme sa ... c lui qui les auraient éliminer la semaine prochaine quel manque de classe francois Lambert »

« Méchant passif agressif… bon débarras François Lambert … ton égo démesuré prends toute une débarque! »

« François Lambert.... quel mauvais perdant !! C'est la première fois qu'un candidat quitte de cette façon ! »

« Tu parles d’un mauvais perdant, bien contente qu’il soit parti, il semble oublié que lui aussi y’a trahi d’autres participants »





Sur le plateau des Gérants d'estrade, François s'est d'ailleurs dit très déçu de la situation, affirmant ne pas avoir digéré le fait d'être trahi de la sorte.

L'ère des champions se poursuit cette semaine, alors que de nouvelles épreuves particulièrement éreintantes seront proposées aux célébrités encore dans la course. Pour l'heure, seule Emy est sur le bloc. L'avant-dernière semaine de la compétition s'annonce on ne peut plus cruciale!

En outre, rappelons qu'il est possible de voter pour élire la célébrité coup de coeur de la saison en cliquant sur ce lien. Pour rappel, le joueur ayant obtenu le plus de votes sera annoncé le 13 avril prochain, lors du dernier confessionnal, et pourra donner 5000$ à la fondation de son choix. Qui succédera à Joëlle Paré-Beaulieu, la favorite du public de la précédente saison?

On ne manque pas la quotidienne de Big Brother Célébrités diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.