François Lambert répond au public : « Je ne suis pas un mauvais perdant, loin de là »

Dimanche dernier, François Lambert a quitté Big Brother Célébrités dans un grand coup d'éclat.

L'entrepreneur avait suffisamment confiance en ses alliés pour ne pas se douter que Coco et Liliane prévoyaient l'éliminer. Quand Coco a déposé une photo dans son sac une heure avant l'élimination, il a compris que le sort en était jeté pour lui et qu'il allait être évincé.

Lorsqu'il a pris la parole face à ses colocataires avant de partir, il s'est montré plutôt amer : « Vous n'aurez pas mon vote, les filles, vous ne l'aurez pas », a-t-il lancé à ses colocataires en larmes.

Le public a réagi fortement suite à la diffusion de ces images, traitant notamment l'homme d'affaires de « mauvais perdant ».

« Il faut juste remettre en perspective. Je suis fâché de la dernière heure. Pas du beau parcours que j'ai eu, mais juste la dernière heure », nous dit-il d'abord.

« Lundi soir, j'ai pu écouter le 7 sur 7. Et ce n'était pas nécessaire de continuer à me mentir dans la dernière heure. Ce n'était pas beau », ajoute-t-il. « Ça reste un jeu, mais à un moment donné, à quel moment le jeu devient personnel? Dans la dernière heure, on est tombé dans le perso. On est tombé dans la menterie quand je découvre que je vais partir. »

« Je suis déçu des humaines qui étaient devant moi, qui n'ont pas été capables de me le dire alors que tout est découvert. [...] Ça, ça ne représente pas mes valeurs. »

Ce n'est pas d'être fâché, d'être amer et de leur en vouloir. C'est que je les mets maintenant dans la catégorie connaissances et non pas dans la catégorie amis.

« Ce n'est pas d'être fâché », répète-t-il. « Les gens mélangent tout, que je suis un mauvais perdant. Je l'ai dit toute la semaine que j'avais peur de me faire "blindside". »

Je ne suis pas un mauvais perdant, loin de là, loin de là. Je n'aurais jamais gagné Big Brother de toute façon, mais on avait fait un top 5.

Il ajoute : « On a travaillé en conséquence de ce top 5. Liliane et Coco n'ont jamais gagné de patronat pour nous dire : "Regarde, t'es safe cette semaine, puis, je vais t'emmener plus loin." J'en ai gagné deux. Et Fredski en a eu deux aussi. J'ai gagné des veto pour les protéger. Je suis resté 19 heures dehors encore pour les protéger, pour nous assurer que Jean-Thomas n'était pas pour avoir l'immunité, si c'était pour être l'immunité. Je sais que c'est un jeu qui ne demande pas de la gratitude, mais c'est la dernière heure... Le reste n'est pas important. »

Dans l'émission, on les voit faire du théâtre [Coco et Liliane] avec les gants de la trahison et toute la patente. C'est un sketch qui est très beau pour la télé, mais ce n'est pas respectueux du travail que j'ai fait avec elles.

Mais, n'aurait-il pas été aussi déçu d'apprendre qu'il quittait de la bouche de Marie-Mai sans avoir eu de soupçons une heure avant en raison d'une erreur de Coco? « [Je pense que] j'aurais félicité Emy, parce que c'est elle qui aurait, selon moi, orchestré ça. Mais je suis vraiment un bon joueur dans la vie, donc probablement que j'aurais fait comme : "Aïe aïe, ça fait mal, mais je peux comprendre". »

Bien qu'il ne pense pas que ce soit possible, si Coco et Liliane sont les deux finalistes, qui choisirait-il parmi ces deux traitres? « Si jamais ça arrivait, elles devront répondre à mes questions, puis je vais juger laquelle répond le mieux. Mais, il se pourrait bien aussi que les cristaux soient utilisés pour me bâillonner. Je m'attends à ça. »

Nous avons très hâte de découvrir le vote de François le 6 avril prochain et ses retrouvailles avec Coco, Liliane et Sinem lors du Dernier confessionnal, la semaine suivante.