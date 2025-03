Une nouveauté de taille pour l'ère des champions à Big Brother Célébrités

L'intense et imprévisible semaine invisible prenait fin ce dimanche à Big Brother Célébrités, alors que l'entrepreneur François Lambert aura réussi à mystifier les téléspectateurs et les autres joueurs en ne pouvant pas révéler son identité de patron de la maison.

Puis, après la larmoyante éviction de celui que l'on croyait indélogeable, le tout premier vainqueur de la téléréalité, Jean-Thomas Jobin, l'ère des champions s'est aussitôt amorcée. Comme l'an dernier, cette étape cruciale du jeu amène une fois de plus son lot de changements dans la maison des alliances et des trahisons, à commencer par le retrait pur et simple du patronat.

En effet, pour les trois prochaines et dernières semaines de la saison, l'épreuve servant à déterminer le patron de la maison est remplacée par le challenge du bloc. Le perdant du défi devient la première célébrité sur le bloc, tandis que le second joueur en danger d'éviction sera déterminé à la suite d'une seconde épreuve du bloc.

Pour ensuite espérer se sortir de l'impasse, les célébrités devront se mesurer au challenge du véto. Le gagnant de ce défi remporte le véto diamant, qui permet de sauver du bloc la célébrité de son choix, avec également l'avantage d'opter pour le choix de remplacement. Un grand pouvoir, certes, mais auquel on a ajouté cette saison un inconvénient d'envergure.

L'ère des champions 2025 intègre effectivement une nouveauté au joueur ayant remporté le véto, alors que le détenteur du véto diamant n'aura le droit de vote qu'en cas d'égalité au moment de l'éviction. Cette célébrité « perd » donc son droit de vote, ce qui pourrait influer sur les décisions des alliances et les futures éliminations. Un véto à saveur aigre-douce, pour tout dire. Un joueur pourrait-il ainsi saboter sa performance dans l'épreuve pour ne pas perdre son droit de vote? Tout est possible!

Assurément, la compétition passe cette semaine à un niveau supérieur, alors que le top 6 devra user de stratégie et réussir un maximum de défis pour se rendre jusqu'au bout de l'aventure, en conjuguant compétences et relations bâties tout au long de la saison.

On ne manque pas la quotidienne de Big Brother Célébrités, diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.