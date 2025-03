Entrevue : Jean-Thomas Jobin aborde le montage qui l'a montré plus piteux qu'il l'était en réalité

Dès sa sortie de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin a partagé un message sur ses réseaux sociaux afin de rassurer ses fans : « J'admets que j'étais très fatigué et parfois " dans ma tête ", mais dans l'ensemble, sachez que j'étais serein », écrivait-il.

Il faut dire que, en effet, l'humoriste avait l'air plutôt au bout du rouleau dans les dernières semaines.

J'aurais préféré ne pas avoir l'air autant d'un chien battu dans les dernières semaines. Dans le sens qu'ils ont joué cet angle-là probablement parce que Liliane était émotive en pensant au fait que j'avais l'air d'un enfant à la récréation qui est tout seul, alors que je ne me suis jamais senti socialement rejeté.

« Jamais, jamais, jamais », réitère-t-il.

« D'un point de vue jeu, complètement, je le savais, mais j'ai toujours été confortable à être dans la maison, j'ai eu du plaisir, oui, il y a eu des moments où j'étais épuisé, très fatigué parce que je ne dormais pas bien, parce que j'ai des problèmes de sommeil dans la vie, tout ça est amplifié dans une maison comme ça. C'était la fatigue, puis peut-être que parfois je m'éloignais quand il y avait des conversations trop bruyantes. Donc c'est moi volontairement qui parfois m'isolais. Donc j'ai été un peu surpris par cet angle-là de la production. »

À sa sortie, Jean-Thomas a reçu quelques messages de ses proches qui s'inquiétaient, dont sa meilleure amie, la comédienne Julianne Côté [photo ici], et sa soeur. « Même mon agente m'a dit : "Coudonc, on ne savait pas trop si tu allais bien". Il fallait quasiment qu'elle demande à la production si j'étais correct. Puis je peux comprendre aussi. Je ne savais pas si des spectateurs avaient aussi ce souci-là, mais je peux comprendre. Moi-même, en écoutant les épisodes, je me disais que j'ai l'air dans les bas-fonds alors que ce n'était pas ça. »

« Mais c'est normal aussi », ajoute-t-il. « C'est un show qui est monté. C'est 22 minutes sur un 24 heures. Ils font des choix. C'est correct. Je voulais un peu adresser ça pour ne pas que les gens pensent que j'étais dans les abysses du bonheur. »

« Quand tu ne dors pas, c'est fatigant comme jeu », enchaîne-t-il. « C'est un jeu taxant. 64 jours avec le hamster qui trotte et peut-être 4 nuits blanches au total sur 64. Des nuits parfois de 3-4 heures. J'étais fatigué et quand je suis fatigué, je suis plus sensible. J'ai toujours été comme ça. Je l'assume. Parfois, ça me fait du bien de laisser aller des émotions. Ça me permet d'évacuer et de réattaquer plus librement le cerveau plus clair la journée suivante. Je fais ça dans ma vie de tous les jours. Les caméras sont toujours sur moi. Je l'assume que je n'ai pas de problème avec l'effet d'avoir des émotions dans la vie. »

Vu ses problèmes de sommeil important, comment arrivait-il à dormir dans la maison? « J'avais mes écouteurs avec du white noise. J'ai choisi de ne pas dormir dans la chambre fenestrée parce que je ne suis pas capable de dormir quand il y a de la lumière. »

J'ai dû dormir en moyenne 4 h 30-5 h. En général, j'ai besoin de 8 h. Ça fait beaucoup. Sur 64 jours, c'est beaucoup d'heures en retard. Je suis quand même fatigué. Je ne le cache pas.

« Ça s'est senti dans le show que j'étais fatigué. Une personne sur sept a des problèmes de sommeil. J'en fais partie, mais c'est complètement exacerbé dans un jeu comme ça. Ça amplifie encore plus les problèmes de sommeil que j'ai déjà », dit-il.

Les siestes n'étaient pas une option pour lui. « Je ne suis pas capable de dormir le jour. Je fermais les yeux 5-10 minutes sans nécessairement dormir. Ça me détendait, mais je faisais très peu de siestes de jour contrairement à Liliane et Coco qui dormaient beaucoup. Même le montage de Liliane m'a étonné parce que dans la maison, c'était dur de la trouver. Surtout dans la première moitié du jeu. On dirait que Liliane n'est pas dans la maison alors qu'au confessionnal, elle explose. Du point de vue social, c'était dur de connecter avec Liliane parce qu'elle n'était pas vraiment là. Il faut dire que je n'étais pas dans sa chambre. Pourquoi c'était une des personnes avec qui je parlais moins du jeu? C'est aussi parce que je n'arrivais pas à l'attraper. [rires] »

On souhaite à Jean-Thomas un sommeil réparateur!

Il sera de retour lors de la finale du 6 avril prochain. Pour le moment, il croit qu'Emy et Coco sont en avance. Voyons voir si elles se rendront jusqu'à la fin...