Big Brother Célébrités : Une erreur de la production cause l'émoi chez les joueurs

C'est ce dimanche que la rédemption faisait son grand retour dans la maison de Big Brother Célébrités, donnant ainsi la possibilité au joueur évincé de revenir dans l'aventure.

Si Jean-Thomas Jobin semblait en mauvaise posture en début de semaine, celui-ci n'aura pas réussi à remonter la pente avec agilité et persuasion, en conjuguant promesses et en tentant de convaincre de nouveaux alliés à se rallier à sa cause. Après son éviction, pour espérer retrouver les autres célébrités, celui-ci devait réussir l'épreuve Afficher ses couleurs en moins de 2 minutes et 38 secondes.

Faisant mieux que son rival François Lambert, en 2 minutes et 22 secondes, l'humoriste aura réussi le challenge dans le temps imparti, assurant la suite de son parcours pour deux semaines supplémentaires. En outre, ce dernier bénéficie d'une protection supplémentaire cette semaine, grâce à l'immunité qu'il a remportée du même coup.

Si la seconde chance du champion de la première saison de la téléréalité aura causé des remous auprès des autres célébrités, la fin de l'épisode de ce dimanche leur aura assurément donné des sueurs froides, en raison d'une erreur de la production survenue lors du défi du patron. Pour élire le nouveau pm, les célébrités devaient former des mots avec des balles, à la manière d'un jeu de Scrabble, dans une salle remplie de bulles de savon. C'est Emy Lalune qui aura remporté le challenge, contre Frédérique Turgeon et Liliane Blanco-Binette. Cette dernière, avec le mot « no », n'est pas parvenue à se qualifier. Du moins, c'est ce qui avait été annoncé!

Effectivement, dans la bande-annonce de l'épisode de ce lundi, on peut entendre la production s'adresser aux joueurs et annoncer que l'épreuve doit être recréée, car le mot de Liliane est bel et bien valide, désignant une forme de théâtre japonais, révoquant au passage le patronat des mains d'Emy. C'est en consultant un dictionnaire en papier que l'équipe de l'émission aura décelé son erreur, provoquant assurément un véritable cauchemar à l'interne.

Il nous faudra donc attendre demain soir pour découvrir l'identité du prochain patron de la maison. Qui de Liliane ou Emy remportera le challenge? Les paris sont ouverts! Par ailleurs, dimanche prochain marquera le retour de la fameuse twist du patron invisible, qui alimentera les spéculations et l'incompréhension chez les joueurs.

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30, puis les dimanches à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.