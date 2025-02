Voici un mot du cryptex que les joueurs de Big Brother n'ont pas encore trouvé

Aux Gérants d'estrade dimanche soir, les animateurs ont laissé entendre qu'il y avait un mot évident que les joueurs n'avaient toujours pas trouvé.

Comme nous avons parlé à Tom-Éliot cette semaine, nous lui avons posé directement la question : quel est ce mot mystérieux? Ce dernier nous a donné quelques indices.

« Dans la maison, il y avait un pot d'un certain aliment qui, à tous les jours, se remplissait par [lui]-même. Il y avait une énorme quantité de cet aliment avec lequel je jonglais de temps en temps. »

Je me suis dit pourquoi on a autant de cette affaire-là dans la maison? Pourquoi on a autant commandé de cette affaire-là?

« Je me suis rendu compte que c'était un des indices pour le mot du cryptex qui fittait d'ailleurs bien avec la robe de Marie-Mai et le challenge du patronat. »

Donc, tous ces éléments mis ensemble, nous pensons que le mot est « lime ». Ce pourrait aussi être « vert », mais vu que les points étaient comptés avec des limes lors du challenge du patron (image ci-dessous) et qu'il y avait des limes dans la cuisine ainsi que dans le défi lui-même, on vote pour le nom du fruit plus que pour sa couleur.

Nous avons bien hâte de voir quand les joueurs vont comprendre tous les indices que la production leur a laissés.

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 et le dimanche à 18 h 30 sur Noovo.