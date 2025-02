Entrevue : Un moment crève-coeur pour Martin Vachon après sa sortie de Big Brother Célébrités

Ce dimanche, la maison de Big Brother Célébrités a été le théâtre d'une reprise du pouvoir par le clan de Frédérique et ses allié.e.s. Ce faisant, l'un des gros joueurs de cette 5e saison a dû quitter l'aventure, le plus que sympathique Martin Vachon.

Celui qui, il y a une semaine à peine, semblait en très bonne posture pour se rendre loin dans le jeu aura été défait par la twist des deux maisons et les aspirations d'une « Fredsky » déterminée à faire un grand coup.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'humoriste, au lendemain de son exclusion. Il nous confiait d'emblée avoir vécu un moment plutôt crève-coeur après sa sortie du jeu.

« C'est sûr que ça a été crève-coeur, le moment où, à l'hôtel, j'ai facetimé ma blonde et que mes enfants ont réalisé "À qui tu parles? À papa".Et là, ils se sont mis à pleurer parce qu'ils avaient de la peine que leur papa n'ait pas réussi sa mission de gagner. Ç'a été déchirant. Mais après ça, ils sont arrivés à l'hôtel. Ils étaient tellement contents de me voir. Je m'ennuyais d'eux autres. Ils sont plus fiers que moi. Ils ne sont pas déçus, ils sont fiers de leur papa. Ça, ça m'aide », nous racontait-il, heureux.

Entre la slop, le costume de bébé et le camping, l'artiste estime que ce deuxième passage dans Big Brother Célébrités aura été beaucoup plus difficile pour lui que la première fois, bien qu'il ait conservé une attitude positive tout au long de son séjour : « Ce n'était pas comme jouer avec la moitié du monde qui ne veulent pas jouer, et qui ne connaissent pas les règlements. "Bienvenue à la vraie saison, Big Brother!" C'est vraiment plus tough. »

La twist des deux maisons, je ne l'ai pas vu venir. J'étais fan, je trouvais ça incroyable! C'est ça aussi qui m'a permis de moins me taper sur la tête. C'est plus la twist qui m'a tué que mes décisions dans le jeu.

Ce faisant, Martin Vachon reprendra, dès la semaine prochaine, sa place aux Gérants d'estrade, aux côtés de Marie-Josée Gauvin, un poste qu'occupait Mona de Grenoble depuis le début de la saison.

« Oui, je trouve que c'est un peu tôt pour revenir aux Gérants, mais je crois que même pour la production, même pour Big Brother, ce n'est pas une mauvaise chose que je revienne à ce temps-ci, parce qu'être un membre du jury puis analyser toute la saison, ça aurait peut-être trop teinté les discussions. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Je reviens là. Je n'ai pas trahi personne. Je suis quand même fier de ma game. Je suis fier de ce que mes enfants ont vu de moi. Je peux aller m'amuser à décrire ça comme le fan que je suis du jeu. Si c'était ça, mon temps à Big Brother cette saison-ci, c'était ça! »

Je vais peut-être envoyer des fleurs à Mona, une bouteille de vin ou du chocolat (rires).

Martin Vachon reprend ainsi la tournée de son spectacle Ahh Caramel... partout au Québec, en plus d'entreprendre le tournage de la 2e saison de l'émission Le monde est à nu! bientôt. Il lancera aussi, au mois d'avril, un jeu de table créé en collaboration avec Frank Grenier et le Randolph Pub Ludique : « C'est un jeu un peu plus pour adultes, grivoiseries, humour. C'est un jeu de party, de discussions. Et on a joué à l'intérieur de la maison de Big Brother en cachette, sans que ça soit filmé, bien entendu, parce qu'on ne voulait pas. Mais ça a très bien fonctionné! »

Big Brother Célébrités En semaine 19 h 30 | Dimanche 18 h 30 sur noovo.ca