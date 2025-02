Big Brother Célébrités : Les joueurs brisent une règle du jeu

Nous assistions ce soir au dénouement de la semaine double à Big Brother Célébrités, qui aura vu les joueurs être scindés en deux groupes distincts. Ces deux aventures parallèles auront retenu notre attention toute la semaine, alors que de nombreuses promesses et alliances ont été rompues d'un camp à l'autre.

Pour l'occasion, un épisode spécial de 90 minutes attendait les téléspectateurs ce dimanche, dans lequel les quatre joueurs en danger ont défendu mordicus leur place dans le jeu. Finalement, ce sont Martin Vachon et Tom-Éliot Girard qui ont été évincés par leur colocataires, sonnant le glas d'une semaine épique et déchirante.

Puis, comme on pouvait s'y attendre, de grands bouleversements se sont opérés au retour des campeurs dans la maison principale, alors que la surprise se lisait sur tous les visages. Liliane Blanco-Binette, qui semblait particulièrement affectée par le départ de Tom, a éclaté en sanglots dans le confessionnal. « Je veux juste venger Tom! » a-t-elle juré.

L'épreuve du patron de la maison s'est ensuite amorcée, où les enjeux étaient plus importants que jamais. La plus grande surprise est toutefois survenue à la toute fin de l'épisode, lorsque Fabiola Aladin a gagné le challenge. En effet, Marie-Mai a simplement annoncé que la comédienne avait remporté l'immunité pour la semaine, et non le patronat. Au même moment, les écrans de la maison ont affiché que l'impact du patron avait été utilisé sur Frédérique Turgeon, qui était la patronne au camping, signifiant que son patronat était prolongé d'une semaine.