Big Brother Célébrités : Les téléspectateurs croient que cette joueuse est la patronne invisible

Pas une semaine ne passe sans que la maison de Big Brother Célébrités ne soit le théâtre d'une nouvelle manifestation de la production cherchant à déstabiliser les joueurs.

C'est ainsi que s'amorçait ce dimanche une nouvelle édition de la semaine invisible, qui brouille les pistes à chaque fois, en nous offrant par le fait même de savoureux moments télévisés. c'est effectivement ce que Marie-Mai a annoncé aux candidats encore dans la course, après le dévoilement de l'alliance insoupçonnée du trio composé d'Emy Lalune, Liliane Blanco-Binette et Coco Belliveau, puis l'éviction de Fabiola Nyrva Aladin par une écrasante majorité, devenant au passage la 2e membre du jury.

Survenant plus tard qu'à l'accoutumée, les joueurs ne l'attendaient plus. Pourtant, c'est bel et bien une semaine teintée d'anonymat qui les attend au cours des prochains jours. Pour rappel, le patron invisible devra prendre de cruciales décisions sans révéler son identité, sous peine d'être pénalisé lors des prochains challenges. Le hic? Tant les joueurs que les téléspectateurs ignorent de qui il s'agit!

En fin d'épisode, alors que l'identité du patron était sur le point d'être dévoilée, l'animatrice a interrompu le tempo en annonçant que cette année, le public est lui aussi invité à tenter de deviner qui est le PM invisible, car sa réelle identité ne sera révélée que plus tard dans la semaine. Le tout alimentant les soupçons et les spéculations comme jamais! Cette nouveauté procure un nouveau souffle à cette twist, ce qui n'est pas pour nous déplaire!

Sur les réseaux sociaux, les hypothèses des téléspectateurs vont déjà bon train, alors que la grande majorité pense que c'est Liliane qui a remporté le poste tant désiré. Il est vrai que, dans les images dévoilées au cours de l'épisode, c'est l'humoriste qui a semblé offrir la performance la plus rapide. Le nom de Coco est également évoqué. La production a-t-elle voulu nous induire en erreur? Il est possible que oui.

Il faudra être à l'écoute des quotidiennes diffusées du lundi au jeudi à 19 h 30 pour le découvrir, sur les ondes de Noovo.

Rappelons que la saison dernière, c'est une joueuse évincée qui était devenue la patronne mystère, signe que la production ne manque pas d'idées pour réinventer ce revirement tant redoutée des joueurs! Les détails ici.