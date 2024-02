Ève et Patrick pensent que cette personne gagnera Big Brother Célébrités

Ève et Patrick ont quitté la maison de Big Brother Célébrités ensemble. La première a éliminé le second lors de son patronat invisible. Celle-ci a surpris les téléspectateurs avec une brillante stratégie. Comme nous avons pu le constater dans l'épisode de dimanche dernier, chacune des étapes de son plan avait été réfléchie dès son arrivée dans la chambre du patron.

Ève nous indique ne pas avoir trouvé sa semaine recluse trop difficile. « Je suis une fille qui est bien toute seule. J'étais tellement dans la gratitude d'avoir eu ce privilège-là. En plus, j'écoutais ce que la maison faisait. J'avais tout plein d'informations pour confirmer mes différents moves. »

Celle-ci nous indique qu'au contraire de ce que nous avons pu voir dans les émissions avant le patronat invisible, elle était dans plusieurs alliances et a établi plusieurs stratégies avec ses différents alliés au cours de ses quatre semaines dans le jeu. « Je n'étais pas une fille qui ne foutait rien », dit-elle.

Ce qu'elle a trouvé le plus difficile? Mentir. « Je m'étais préparé à bien bluffer, mais le faire 24 h/24 h, je pense que ça dépassait mes limites, mes valeurs. »

Je l'ai fait et c'était super correct, mais au moment où je suis partie, c'était le temps que je parte. Je n'étais plus capable, c'est pour ça que j'allais me coucher plus tôt tout d'un coup.

Ève croit que Joëlle sortira gagnante de cette quatrième saison. Par contre, le joueur qu'elle espère voir vaincre est plutôt Danick. Patrick, de son côté, pense, lui aussi, que la redoutable Joëlle réussira à décrocher les honneurs. Mais Joëlle pourrait-elle rapidement devenir la cible à abattre dans la maison? Le combattant de MMA nous dit que, dans son coeur, il souhaiterait plutôt voir Charles l'emporter.

En entrevue, Patrick nous confiait la raison qui l'a poussé à accepter de participer à l'émission cette année. « Je l'ai fait pour montrer qui est Patrick Côté au-delà du sport. Montrer le papa, l'ami, quelqu'un de sensible malgré une carapace d'un gars de sport de contact. »

Même si certains téléspectateurs le prétendent, Patrick Côté affirme qu'il n'y avait aucune arrogance dans son jeu, « Je suis quelqu'un qui a confiance en ses moyens et si tu me mets sur le bloc, je ne vais pas m'effondrer par terre, je vais me relever. On ne s'apitoie pas sur notre sort, on continue et on avance. Des fois, ça peut paraître pour de l'arrogance, mais ce n'est pas ça. Je suis plus à la recherche de solutions. »

On ne peut pas plaire à tout le monde, mais 85-90 % des gens ont apprécié mon jeu et ils ont appris à me connaître.

Big Brother Célébrités est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo. Notons que l'épisode de dimanche prochain en sera un de 90 minutes.