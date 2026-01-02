Voici les premiers artistes qui s'affronteront pour le retour de Zénith

C'est (enfin!) la semaine prochaine que la compétition musicale qui réunit les générations, Zénith, effectuera son grand retour sur les ondes d'ICI Télé.

Pour l'occasion, Véronique Cloutier recevra ce jeudi sur le grand plateau du variété les 4 premiers artistes de la saison. Après des mois de préparation et de répétitions, ceux-ci s'affronteront pour espérer remporter l'allégeance d'un maximum de générations. Pour rappel, chaque ronde voit un classement être établi entre tous les candidats, où les favoris se hissent au sommet et courent ainsi la chance d'être élu gagnant(e) de la saison.

Les noms de l'acteur Philippe Scrive, la comédienne Fabiola Aladin, Raniah (Lynda Thalie) et la chanteuse Natalie Choquette seront les premiers à y être inscrits, à l'aube de cette 4e saison. Ce sont eux qui auront la lourde tâche d'amorcer les festivités, lançant le bal pour la suite de l'aventure. Ces derniers font respectivement partie des générations Z, Y, X et Boomers.

Alors que la 4e édition de Zénith s'apprête à reprendre les ondes ce jeudi à 20 h, on peut résolument s'attendre à une compétition relevée, alors que la distribution a été récemment dévoilée. De gros noms sont au programme. Les détails ici. Qui ralliera les générations, succédant à Sara Dufour, la gagnante de l'an dernier?

Mentionnons au passage que l'émission Zénith fera relâche pendant quelques semaines au mois de février, en raison de la diffusion des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Pour ce faire, dès le 6 février et ce, pour 16 jours, la quasi-totalité de la programmation de Radio-Canada fera relâche, pour laisser place aux Jeux.

Zénith reprendra le 26 février 2026.