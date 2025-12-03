Cette comédienne d’Indéfendable participera à Zénith cet hiver

Ce mercredi matin, Radio-Canada annonçait en grande pompe la distribution des chanteurs de la prochaine saison de Zénith, qui sera diffusée sur ses ondes dès janvier prochain.

Alors que la compétition musicale en direct est plus populaire que jamais auprès des téléspectateurs, la production a une fois de plus décidé de convier des artistes qui feront tout en leur pouvoir pour remporter le vote du public et combler de bonheur toutes les générations, espérant ainsi attirer leur vote.

À noter que les représentants de chaque génération sont les mêmes que lors des 2 précédentes saisons, à savoir Éléonore Lagacé pour les Z, Félix-Antoine Tremblay pour les X, Élyse Marquis pour les Z et Normand Brathwaite pour les Boomers.

Cette année, du côté des Boomers, on retrouve donc Joël Denis, Francesca Gagnon, Marc Déry, Michèle Richard et Natalie Choquette, la maman d’Éléonore.

Quant à la génération plus jeune, les Z, nous pourrons découvrir le talent musical de Naïla Louidort, qu’on peut voir dans la série de TVA, Indéfendable. Si celle-ci est aussi talentueuse avec un micro que sur un plateau de tournage, elle devrait bien tirer son épingle du jeu. Elle devra toutefois se mesurer à de grosses pointures, à savoir Krystel Mongeau, Édouard Tremblay-Grenier, Daphné Létourneau et Philippe Scrive.

En ce qui concerne la génération Y, s’affronterront Pascal Morrissette, Fabiola Nyrva Aladin, Coco Belliveau, Neev et Constant Bernard. Enfin, chez les X, ce sont Anik Jean, Daniel Parent, Raniah (Lynda Thalie), Michaël Girard et Brigitte Lafleur qui mèneront une chaude lutte.

Il va sans dire que cette cuvée d’artistes s’avère encore plus surprenante et étonnante que les précédentes! Qui ralliera toutes les générations et succédera ainsi à Sara Dufour, la gagnante de l’an dernier? Il nous tarde de le découvrir!

La 4e saison de Zénith débarquera sur ICI Télé dès le 8 janvier 2026, à compter de 20 h. Véronique Cloutier reprendra les commandes du variété.