Un lien spécial unit Fabiola Nyrva Aladin et un des nouveaux candidats d'OD Chypre

« [...] je suis fière de lui ».

Image de l'article Un lien spécial unit Fabiola Nyrva Aladin et un des nouveaux candidats d' «OD Chypre »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

C'est cette semaine que les cinq nouveaux candidats d'Occupation Double Chypre ont fait leur entrée dans l'aventure.

Parmi eux, on retrouve Deymien, un mannequin de 26 ans de Terrebonne.

La comédienne Fabiola Nyrva Aladin a écrit ceci lundi soir sur ses réseaux sociaux :

« Je voulais simplement vous dire que je regarde OD Chypre cette année juste parce que j'ai enseigné à Deymien pis je suis fière de lui parce qu'il s'exprime bien pis il est un bon p'tit bébé qui prend sa place dans la société! »

Il faut dire que, effectivement, Deymien fait très bonne figure actuellement dans OD. Malgré son caractère fort, il semble respectueux et intègre, ce qui n'est pas le cas de tous les gars cette saison.

  • « Moi j’aime bien Deymien il va pas ce laisser marcher sur les pieds 🙏🏼 »
  • « Deymien va déplacer de l'air »

Lundi, les cinq nouveaux prétendants devaient choisir qui de Laurie ou Any allait rester dans l'aventure et qui quitterait pour de bon. Il semble avoir eu un impact colossal dans cette décision, qui a finalement avantagé Any. Le public paraît heureux de cette tournure des évènements, même si les paroles d'Any envers Cindy ont certainement refroidi certains téléspectateurs.

  • « C’est drôle comment Any est méchante quand elle pense que les caméras ne la filme pas. C’est quoi ça les commentaires à Cindy. Tsé y’a une différence entre être honnête avec les autres et carrément insulter gratuitement quelqu’un. En tout cas je l’aimais bien et j’étais contente qu’elle revienne, mais là…. »

Chose certaine, ces cinq nouveaux garçons vont amener du piquant dans les maisons d'OD!

OD Chypre est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30.

