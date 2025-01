Barnev formule ce souhait pour Fabiola dans Big Brother Célébrités

Ce dimanche, c'est avec un certain malaise que nous avons assisté à une double réaction en chaîne à Big Brother Célébrités, qui a conduit au départ de Barnev. Celui-ci se prononce ici sur le malaise qui a plombé la maison après son départ.

Le coeur brisé, Fabiola est revenue dans la maison, avec une immunité en main. Immédiatement, elle a eu droit aux excuses de plusieurs joueurs penauds, tandis que d'autres comme Coco se plaisaient déjà à imaginer la vengeance de Fabiola.Va-t-elle en arriver là?

Certes, si elle fait l'unanimité d'un point de vue social, on souhaiterait voir Fabiola prendre plus sa place dans le jeu et tisser des alliances fortes, ce qu'elle n'est pas arrivée à faire jusqu'à présent. Chose certaine, nous espérons qu'elle restera dans le jeu encore longtemps...

En entrevue, au lendemain de son éviction, le toujours positif Barnev formulait un souhait concernant Fabiola.

Quand nous lui avons demandé s'il pensait que Fabiola allait se venger, voici ce qu'il nous a répondu : « J'espère que non. Le fait qu'elle a eu l'immunité pour la semaine, moi je pense qu'il faut revenir avec la tête haute, avec le sourire, d'essayer de faire de nouvelles connexions, d'essayer de réparer des amitiés ou des alliances qui se sont cassées, qui se sont brisées. Je pense qu'il faut venir avec une belle attitude, pas revenir en mode vengeance. »

Il poursuit : « Parce que ça va vraiment mal tourner, je pense, si tu arrives avec cette attitude-là. Moi je pense que c'est le contraire. Tu dois vraiment revenir avec une belle attitude.Tu parles aux gens qui t'ont blessé, tu leur dis qu'ils t'ont blessé, pourquoi ils t'ont blessé. Tu vois le jeu de tout le monde après la réaction en chaîne. Tu vois qui t'a dit quoi, puis à un moment donné, tu réalises que tout le monde est pour soi-même. Il n'y a pas d'alliance. Les alliances sont faites pour t'amener du point A au point B. Puis après le point B, il faut recommencer une autre alliance. Il faut faire une autre connexion pour voir où est-ce que le jeu tourne, où est-ce que ça se balance. Le jeu, il bouge tout le temps. »

La vengeance donnerait tout un divertissement, mais nous croyons fermement que Fabiola suivra le chemin du pardon et tentera de se faire de nouvelles alliances dans la maison.

Va-t-elle réussir? C'est évidemment à suivre!

