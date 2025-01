Une double réaction en chaîne douloureuse à Big Brother Célébrités

Le spectre d'une double éviction planait dans la maison de Big Brother Célébrités ce dimanche, alors qu'une nouvelle version de la réaction en chaîne était présentée.

Ainsi, après l'éviction de Stéphanie Harvey, grande gagnante de la 2e saison de la téléréalité, et qui était en danger pour une 9e fois, Marie-Mai a provoqué l'hystérie dans la maison en annonçant la twist tant redoutée. Cette saison, la production a cependant décidé d'innover en proposant une réaction doublée, pour un double de suspense et d'émotions. Comme à l'habitude, les joueurs ont donc été invités à prendre place autour de la table à manger, en devant nommer à tour de rôle une célébrité qu'ils souhaitent préserver, dévoilant au grand jour leurs alliés.

En remportant l'épreuve, l'athlète paralympique Frédérique Turgeon a pu amorcer la réaction en chaîne, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une joueuse, Fabiola Nyrva Aladin. En apprenant son sort, celle-ci a poussé un cri et a éclaté en larmes, inconsolable. Une seconde réaction en chaîne s'est amorcée peu après, avec la même intensité, soulevant au passage de nombreuses interrogations chez certaines célébrités n'ayant pas tenu leur parole vis-à-vis d'autres membres des alliances. C'est le chanteur Barnev qui est arrivé tout en bas de la chaîne.

Ce revirement, annoncé la semaine dernière, a donné lieu à un moment particulièrement bouleversant et confrontant, où les sanglots étaient légion. Cette intensité s'est toutefois traduite en un sentiment de honte, alors que deux personnes issues de la diversité n'ont pas été choisies et ont donc dû s'affronter en duel. « C'est dégueulasse, j'ai tout haï » s'est confié Jean-Thomas Jobin au confessionnal. Bien qu'il ne s'agisse que d'un jeu, certaines questions se posent, une réflexion qu'Émy Lalune partage : « Ça n'envoie pas le plus beau des messages, mettons. »

À l'issue du duel, c'est Barnev qui s'est incliné et a été évincé. De retour dans la maison, l'immunité au cou, Fabiola semble conserver une rancune envers Valerie Roberts, qui ne l'a pas choisie à la première réaction en chaîne. « C'est rough! »

Il va sans dire que ce moment restera longtemps gravé dans les annales de la téléréalité, alors que des émotions d'une vive rareté dramatique ont été diffusées, faisant au passage grand bruit sur les réseaux sociaux. L'épisode de lundi promet d'être tout aussi étonnant, alors que Lysandre Nadeau sera de retour l'instant du challenge du patron. Ce sera à ne pas manquer!

Les quotidiennes de Big Brother Célébrités sont diffusées du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.