Une saison écourtée pour Belle et Bum

Lors du lancement de Télé-Québec jeudi, nous apprenions que la prochaine saison de Belle et Bum avait été écourtée.

« C'est une question de budget », nous indique Normand Brathwaite. « On coûte cher. »

L'animateur indique que l'émission musicale n'a jamais été renouvelée pour plus d'un an à la fois : « C'est incertain tous les ans. »

« J'étais sûr qu'après la 20e, c'était fini », se rappelle-t-il. « D'ailleurs, j'étais sur scène, j'avais préparé mon mot, mais la madame de Télé-Québec est montée pour dire : "Ça revient." Donc, j'ai modifié mon discours. »

Le lieu du tournage de Belle et Bum a aussi changé cette année. Auparavant, l'émission était tournée au National, en face du métro Beaudry, mais l'équipe ne se sentait plus en sécurité dans ce quartier. « On a beaucoup d'instruments qui coûtent cher. Les filles partaient avec leur saxophone à 10 000 $ et on devait aller les reconduire à leur auto. »

Maintenant, la production s'installe au MTELUS dans le Quartier des spectacles.

Normand nous révèle également que Belle et Bum présentera deux émissions spéciales pour le temps des fêtes, dont une le 24 décembre à 20 h.

« Et vu qu'on a moins d'émissions cette année, on va pouvoir fignoler un petit peu plus », indique-t-il.

Plutôt que de débuter à l'automne, la 23e saison s'amorcera à l'hiver 2026. Fabiola N. Aladin, Marie-Josée Gauvin et Lunou Zucchini seront de retour à la coanimation.