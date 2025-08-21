Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une saison écourtée pour Belle et Bum

« On coûte cher. »

Image de l'article Une saison écourtée pour «Belle et Bum »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lors du lancement de Télé-Québec jeudi, nous apprenions que la prochaine saison de Belle et Bum avait été écourtée.

« C'est une question de budget », nous indique Normand Brathwaite. « On coûte cher. »

L'animateur indique que l'émission musicale n'a jamais été renouvelée pour plus d'un an à la fois : « C'est incertain tous les ans. »

« J'étais sûr qu'après la 20e, c'était fini », se rappelle-t-il. « D'ailleurs, j'étais sur scène, j'avais préparé mon mot, mais la madame de Télé-Québec est montée pour dire : "Ça revient." Donc, j'ai modifié mon discours. »

Le lieu du tournage de Belle et Bum a aussi changé cette année. Auparavant, l'émission était tournée au National, en face du métro Beaudry, mais l'équipe ne se sentait plus en sécurité dans ce quartier. « On a beaucoup d'instruments qui coûtent cher. Les filles partaient avec leur saxophone à 10 000 $ et on devait aller les reconduire à leur auto. »

Maintenant, la production s'installe au MTELUS dans le Quartier des spectacles.

Normand nous révèle également que Belle et Bum présentera deux émissions spéciales pour le temps des fêtes, dont une le 24 décembre à 20 h.

« Et vu qu'on a moins d'émissions cette année, on va pouvoir fignoler un petit peu plus », indique-t-il.

Plutôt que de débuter à l'automne, la 23e saison s'amorcera à l'hiver 2026. Fabiola N. Aladin, Marie-Josée Gauvin et Lunou Zucchini seront de retour à la coanimation.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18