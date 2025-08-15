Un nouveau défi télé pour Fabiola Aladin

Ce mercredi, nous apprenions que Fabiola Aladin a décroché un nouveau rôle à la télévision, qui lui offrira une visibilité exceptionnelle. En effet, elle interprètera Sandrine Pleau, spécialiste en balistique, dans la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang. Nous avons pu discuter de ce nouveau mandat excitant avec la principale intéressée, qui se montre ravie de devenir « la nouvelle Da-Xia » d'Antigang.

« Elle s'appelle Sandrine Pleau, c'est la spécialiste en balistique de l'équipe. Tout ce qui est en lien avec les armes, les balles, les trajectoires, la distance entre le corps et l'arme, etc., c'est là que notre belle escouade va venir chercher ses réponses. Sandrine, elle a quand même de l'aplomb, je pense qu'elle travaille avec eux depuis un bon moment, puis avec ça, bon, elle aime ça les bardasser. C'est l'fun, j'adore », nous explique-t-elle.

Elle poursuit : « C'est comme un exemple de la cohésion d'équipe qui existe à l'intérieur de l'escouade et du poste, malgré le fait que ce soit quand même des réalités difficiles qui sont vécues. Il y a comme un professionnalisme léger et limite taquin et un peu sarcastique. »

Voyez-la en photo, dans le décor de la série, ci-dessous.

Je pense à Da-Xia dans District 31 à l'époque. Il y avait aussi Virginie Ranger-Beauregard qui faisait ça aussi. Dans STAT, il y avait la physio qui débarquait une fois de temps en temps. Donc, Sandrine, c'est un peu dans cet esprit-là où il y a des cas précis ou qui demandent des réponses précises à des questions.

La comédienne nous explique pourquoi il faut regarder la nouvelle quotidienne de Radio-Canada : « Pourquoi il faut regarder Antigang? Parce qu'il ne faut pas manquer le bateau. Il n'y a rien de plus plaisant pour un téléspectateur que de s'embarquer dans une série qu'on sait qu'elle va durer longtemps, qu'il y a du volume, qu'il y a de la matière. La quotidienne, une saison, c'est 120 et plus épisodes. On ne peut pas marquer le train et essayer de se retaper ça pendant le temps des fêtes. C'est inhumain. Donc on part ça dès le jour 1 et on y va. »

Rappelons que nous pourrons aussi voir Fabiola dans plusieurs autres projets : La 2e saison de Kamikazes! sur les ondes de Télé-Québec, la série web Échouées, et Belle et Bum, aussi à Télé-Québec.