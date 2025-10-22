Accueil
Découvrez les membres des deux équipes de la prochaine édition de La Fureur

De gros noms!

Image de l'article Découvrez les membres des deux équipes de la prochaine édition de «La Fureur »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Radio-Canada a dévoilé cette semaine l'identité des membres de l'équipe des filles et de l'équipe des gars de la prochaine édition de La Fureur.

Ainsi, Fabiola Nyrva Aladin, Patricia Paquin et Pascale Renaud-Hébert rejoindront la capitaine Élyse Marquis alors que Jean-Philippe Perras, Irdens Exantus et David Savard accompagneront Alex Perron.

Voyez une photo de l'alignement complet au bas de l'article.

Rappelons que, l'an dernier, ce sont les garçons qui ont remporté la victoire avec un pointage de 20 contre 13. Marie-Mai avait offert un medley de quelques-uns de ses plus grands succès et le retour d'une légende de la chanson, dont vous pouvez vous rappeler l'identité de celle-ci ici, avait énormément plu aux téléspectateurs.

En 2025, les filles sont déterminées à prendre leur revanche des gars. On peut aussi s'attendre à plusieurs apparitions surprises marquantes lors de cette émission spéciale de 90 minutes.

La Fureur 2025 sera diffusée le samedi 29 novembre à 19 h, en direct sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV, et en simultané sur ICI MUSIQUE.

Comme l'an dernier, on peut s'attendre à ce qu'aucun rattrapage ne soit possible. Il faudra le voir en direct ou l'enregistrer.

