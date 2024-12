La fureur : Cette légende de la chanson fait un retour à la télé

C'est ce samedi que La fureur revenait à la télé, pour une soirée toute spéciale axée sur la chanson et, bien sûr, la nostalgie. Nostalgie d'une époque où on dansait de façon hebdomadaire dans nos salons, au rythme des jeux et défis lancés aux équipes.

Ainsi, alors que nous étions déjà comblés par le retour de cette émission dans nos écrans, une belle surprise nous attendait quelques minutes après le début de l'épisode, soit le grand retour à la télé de la chanteuse Kathleen. Longtemps écartée des projecteurs et refusant maintes fois les invitations à se produire devant un public à la télé, pour la première fois en 10 ans, celle-ci a entonné sur le plateau, dans sa tonalité originale, le hit « Ça va bien », déclenchant de façon instantanée l'hystérie en studio.

Cet hymne du positivisme, tous le dansaient et le chantaient avec entrain. Il faut dire que nous aussi, nous étions, certainement comme chaque téléspectateur, particulièrement heureux de revoir Kathleen! Très émue de son retour sous les projecteurs, cette dernière a expliqué avoir de nouvelles chansons à présenter sous peu, affirmant :

« J'ai confiance qu'un jour, ça va venir à vos oreilles! »

Il faudra désormais s'armer de patience avant de découvrir ce nouveau matériel.

D'ailleurs, les années 90 auront de nouveau été mises de l'avant un peu plus tard, avec l'arrivée sur le plateau du groupe Dubmatique, qui a connu la gloire en 1997 en faisant la première partie des Backstreet Boys. Ces piliers du rap québécois ont chanté « La force de comprendre », nous immergeant aussitôt dans une ambiance électrique, s'ajoutant à un programme déjà festif, éclaté et musicalement délicieux. Vraiment, il n'y a qu'à La fureur que de tels moments se produisent! À quand le retour régulier de cette célébration musicale? On croise les doigts!

On vous invite à découvrir nos impressions de la soirée en cliquant ici.

Rappelons qu'aucun rattrapage n'est disponible pour cette édition spéciale de La fureur.