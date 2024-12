La fureur 2024 : La magie opère encore!

C'est en 1998 que La fureur atterrissait à la télé, devenant en peu de temps un véritable phénomène de société. Ce concept, qui n'a pas pris une ride, était de retour pour un soir seulement ce samedi, dans le cadre d'une émission spéciale animée par l'égérie des premières saisons, Véronique Cloutier.

Pour l'occasion, comme à l'époque, l'équipe des gars affrontait l'équipe des filles, dans une salve d'épreuves toutes plus endiablées les unes que les autres, qui ont fait la renommée de l'émission. C'est peu dire, l'ambiance était à la fête, tant en studio que dans nos salons!

Les hostilités se sont amorcées sur la traditionnelle chanson de ralliement, qui nous a tout de suite replongés dans l'atmosphère festive des soirées d'antan. Avec des jeux comme La chanson arrêtée, Des nouvelles de Carmen et La fosse aux questions, comment résister au pouvoir de séduction de La fureur? D'ailleurs, mention honorable au répertoire musical distillé tout au long de ce chaleureux épisode, qui a fait une grande place à la francophonie. Pour cause, de nombreux classiques d'ici, d'hier à aujourd'hui, ont été chantés et soulignés, pour notre plus grand bonheur, à commencer par « Fais attention » et « Le feu sauvage de l'amour », de véritables vers d'oreille qui résonneront dans nos pensées pendant quelques jours!

Évidemment, comme toute bonne édition de La fureur, l'épisode a été ponctué de plusieurs apparitions surprises, dont le retour d'une véritable légende de la chanson. Les détails ici. L'actuelle et pertinente Marie-Mai s'est elle aussi invitée aux célébrations, en interprétant un medley de quelques-uns de ses plus grands succès, comme « C.O.B.R.A. », « Mentir », « Encore une fois », « C'est moi » et « Sur le plancher », ce dernier étant tiré de son plus récent album. De beaux souvenirs, pleins de néons!

Au terme d'une soirée excitante, où les filles étaient sur le point de remporter la victoire, avec en tête une Élyse Marquis qui n'a rien perdu de sa fougue, nous avons assisté à une victoire à l'arrachée des gars, qui ont su triompher lors du jeu final, avec la chanson « The Winner Takes it All » d'ABBA, avec 20 points contre 13.

Soupçon de nostalgie, même plaisir qu'auparavant, on peut parler d'une soirée réussie! À quand une prochaine édition?

En raison des droits associés aux chansons, il n'est pas possible de rattraper cette émission spéciale de La fureur.